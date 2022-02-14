Make Love, Not War?: Байден вместо ответа на вопрос об Украине поздравил журналистов с Днём всех влюблённых
Американский лидер то ли не расслышал представителей СМИ, то ли решил настроить всех на романтический лад, тем более рядом была его супруга Джилл и вместе они куда-то спешили.
Фото © flickr / Gage Skidmore
Президент США Джо Байден поздравил журналистов с Днём святого Валентина вместо комментария по ситуации на Украине. Видео, на котором американский лидер за ручку с первой леди в буквальном смысле уходит от ответа, опубликовал в Twitter телеканал ABC.
NEW: "Happy Valentine's Day," Pres. Biden says as reporters shout questions about standoff with Russia over Ukraine. https://t.co/aynaWehVS4 pic.twitter.com/HboahgcluL— ABC News (@ABC) February 14, 2022
— Мистер президент, риск вторжения сейчас выше, чем когда-либо? — спросили у Байдена представители СМИ.
— Счастливого Дня святого Валентина, — через паузу выкрикнул журналистам политик.
К слову, сам Байден уже больше 45 лет отмечает День всех влюблённых вместе со своей супругой — доктором Джилл Байден. Пара обручилась в 1977 году. Но вообще 46-й президент США был дважды женат и имел четверых детей. Его первой женой была Нейлия Хантер Байден. В декабре 1972 года, когда Байден был избранным сенатором, Нейлия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе, а два сына в той же аварии были ранены.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Более того, даже в СНБО Украины выпустили заявление о том, что на сегодняшний день в Киеве не видят предпосылок для полномасштабного вторжения на территорию Украины.
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