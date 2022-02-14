Make Love, Not War?: Байден вместо ответа на вопрос об Украине поздравил журналистов с Днём всех влюблённых

Президент США Джо Байден поздравил журналистов с Днём святого Валентина вместо комментария по ситуации на Украине. Видео, на котором американский лидер за ручку с первой леди в буквальном смысле уходит от ответа, опубликовал в Twitter телеканал ABC.

NEW: "Happy Valentine's Day," Pres. Biden says as reporters shout questions about standoff with Russia over Ukraine. https://t.co/aynaWehVS4 pic.twitter.com/HboahgcluL — ABC News (@ABC) February 14, 2022

— Мистер президент, риск вторжения сейчас выше, чем когда-либо? — спросили у Байдена представители СМИ. — Счастливого Дня святого Валентина, — через паузу выкрикнул журналистам политик.

К слову, сам Байден уже больше 45 лет отмечает День всех влюблённых вместе со своей супругой — доктором Джилл Байден. Пара обручилась в 1977 году. Но вообще 46-й президент США был дважды женат и имел четверых детей. Его первой женой была Нейлия Хантер Байден. В декабре 1972 года, когда Байден был избранным сенатором, Нейлия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе, а два сына в той же аварии были ранены.