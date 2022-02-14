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Make Love, Not War?: Байден вместо ответа на вопрос об Украине поздравил журналистов с Днём всех влюблённых

Американский лидер то ли не расслышал представителей СМИ, то ли решил настроить всех на романтический лад, тем более рядом была его супруга Джилл и вместе они куда-то спешили.

14 февраля, 17:41
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/49405107506" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gage Skidmore</a></p>

Фото © flickr / Gage Skidmore

Президент США Джо Байден поздравил журналистов с Днём святого Валентина вместо комментария по ситуации на Украине. Видео, на котором американский лидер за ручку с первой леди в буквальном смысле уходит от ответа, опубликовал в Twitter телеканал ABC.

Мистер президент, риск вторжения сейчас выше, чем когда-либо? — спросили у Байдена представители СМИ.

Счастливого Дня святого Валентина, — через паузу выкрикнул журналистам политик.

К слову, сам Байден уже больше 45 лет отмечает День всех влюблённых вместе со своей супругой — доктором Джилл Байден. Пара обручилась в 1977 году. Но вообще 46-й президент США был дважды женат и имел четверых детей. Его первой женой была Нейлия Хантер Байден. В декабре 1972 года, когда Байден был избранным сенатором, Нейлия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе, а два сына в той же аварии были ранены.

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Более того, даже в СНБО Украины выпустили заявление о том, что на сегодняшний день в Киеве не видят предпосылок для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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