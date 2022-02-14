СК потребовал заочного ареста лидера украинской неонацистской группировки МКУ Краснова

Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте основателя неонацистской радикальной группировки МКУ* Егора Краснова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Как уточняется, неонацист был объявлен в федеральный розыск.

"Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте основателя МКУ, гражданина Украины Краснова", — говорится в сообщении.

Как утверждают некоторые СМИ, сейчас Краснов находится в украинском СИЗО. У себя на родине он якобы был арестован из-за обвинений в отношении него со стороны правоохранительных органов Незалежной.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала сторонника МКУ, который готовил теракты на объектах транспорта. Им оказался 18-летний житель Тверской области.