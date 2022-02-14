Секретарь СНБО Украины Данилов раскрыл, сколько депутатов Рады уехали за границу

На сегодняшний день за пределами территории Украины находятся 23 депутата Верховной рады. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО) Алексей Данилов.

"На это время 23 депутата находятся за границами нашей страны", — сказал он на брифинге по итогам встречи с представителями Верховной рады.

При этом секретарь СНБО Украины выразил надежду, что эти уехавшие из страны парламентарии всё же успеют на заседание Рады, которое состоится завтра в 11:00 мск. Данилов также стал называть фамилии депутатов и из каких они фракций.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский призвал депутатов, выехавших из страны, вернуться на Украину в течение суток. Он отметил, что если политики этого не сделают, то всем — "как государству, как руководству" — необходимо будет сделать серьёзные выводы.