Секретарь СНБО Украины Данилов раскрыл, сколько депутатов Рады уехали за границу
При этом фамилии и фракции нардепов не уточняются. Данилов также выразил надежду, что парламентарии всё же успеют на заседание, которое состоится завтра.
Здание Верховной рады Украины. Фото © Shutterstock
На сегодняшний день за пределами территории Украины находятся 23 депутата Верховной рады. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной (СНБО) Алексей Данилов.
"На это время 23 депутата находятся за границами нашей страны", — сказал он на брифинге по итогам встречи с представителями Верховной рады.
При этом секретарь СНБО Украины выразил надежду, что эти уехавшие из страны парламентарии всё же успеют на заседание Рады, которое состоится завтра в 11:00 мск. Данилов также стал называть фамилии депутатов и из каких они фракций.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский призвал депутатов, выехавших из страны, вернуться на Украину в течение суток. Он отметил, что если политики этого не сделают, то всем — "как государству, как руководству" — необходимо будет сделать серьёзные выводы.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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