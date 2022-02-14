Секретарь СНБО Данилов: Украина не собирается закрывать воздушное пространство

У Киева нет оснований закрывать воздушное пространство Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

"Что касается самолётов, давайте сразу, скажем так, расставим точки над "i". Мы небо наше не закрываем и закрывать на сегодняшний день не собираемся, и нет для этого тех или иных оснований", — сообщил он в рамках брифинга по итогам встречи с представителями Верховной рады.

Он также опроверг информацию о том, что сегодня должны были приниматься решения по закрытию портов и воздушного пространства на Украине. По его словам, заявления о прекращении полётов на территории страны касаются только авиаперевозчиков, самолёты которых находятся под лизингом страховых компаний, сообщает портал "Лига".