Секретарь СНБО Данилов: Украина не собирается закрывать воздушное пространство
Он также опроверг информацию о том, что сегодня должны были приниматься решения по закрытию портов. Данилов подчеркнул, что решение об отмене полётов принадлежит перевозчикам.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Фото © ТАСС / AP
У Киева нет оснований закрывать воздушное пространство Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
"Что касается самолётов, давайте сразу, скажем так, расставим точки над "i". Мы небо наше не закрываем и закрывать на сегодняшний день не собираемся, и нет для этого тех или иных оснований", — сообщил он в рамках брифинга по итогам встречи с представителями Верховной рады.
Он также опроверг информацию о том, что сегодня должны были приниматься решения по закрытию портов и воздушного пространства на Украине. По его словам, заявления о прекращении полётов на территории страны касаются только авиаперевозчиков, самолёты которых находятся под лизингом страховых компаний, сообщает портал "Лига".
Ранее Данилов сообщил об отсутствии предпосылок для российского "вторжения". По его словам, ситуация "находится абсолютно под контролем". При этом он отметил, что сектор безопасности и обороны Незалежной готов к любым вызовам.
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