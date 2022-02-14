Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об отсутствии предпосылок для российского вторжения

На сегодняшний день в Киеве не видят предпосылок для полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов по итогам встречи с представителями Верховной рады.

"Мы понимаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16-го, то ли 17-го числа (февраля. — Прим. Лайфа). Мы это не предусматриваем, мы этого не видим", — сказал журналистам Данилов.

При этом секретарь СНБО Украины отметил, что сектор безопасности и обороны страны готов к абсолютно любым вызовам.

Ранее Лайф сообщал, что Нацполиция Украины анонсировала переход на усиленный режим работы. Он будет действовать с 14 по 19 февраля. В ведомстве подчеркнули, что введение данного действия не повод для паники, а лишь мера безопасности.