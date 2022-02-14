Россияне поделились с Лайфом напутствиями для Камилы Валиевой перед личным турниром Игр
Граждане России постарались подбодрить спортсменку перед важным соревнованием и сказали ей тёплые слова и напутствия, ведь ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку к участию.
Камила Валиева. Фото © Getty Images / Dimitris Isevidis / Anadolu Agency
Россияне поддержали Камилу Валиеву перед выступлением в личном турнире Олимпиады в Пекине. Видео © Telegram / SHOT
Россияне поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую допустили к выступлению в личном турнире Олимпиады в Пекине после допингового скандала. Видео с напутствиями опубликовал SHOT.
На кадрах граждане России подбадривают спортсменку перед важным выступлением и говорят ей тёплые слова и напутствия.
"Терпения! Держись, девочка! Все болеют за тебя!" — подбадривает фигуристку жительница столицы.
Россияне пожелали Камиле Валиевой никого не слушать, собраться и "порвать всех". Кроме того, некоторые отметили, что фигуристка обязательно должна получить удовольствие от проката, чтобы "освободиться от того ужаса, который над ней сейчас навис".
"Мы её любим, и мы уверены, что она сделает то, что до неё не делал никто раньше!" — уверен один из участников видео.
Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, арбитры отстранили апелляции МОК, ISU и WADA, которые выступали за отстранение спортсменки на фоне скандала с "допингом". Произошло отстранение на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.
Комментариев: 0