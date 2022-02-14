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Россияне поделились с Лайфом напутствиями для Камилы Валиевой перед личным турниром Игр

Граждане России постарались подбодрить спортсменку перед важным соревнованием и сказали ей тёплые слова и напутствия, ведь ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку к участию.

14 февраля, 16:36

Камила Валиева. Фото © Getty Images / Dimitris Isevidis / Anadolu Agency

Россияне поддержали Камилу Валиеву перед выступлением в личном турнире Олимпиады в Пекине. Видео © Telegram / SHOT

Россияне поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую допустили к выступлению в личном турнире Олимпиады в Пекине после допингового скандала. Видео с напутствиями опубликовал SHOT.

На кадрах граждане России подбадривают спортсменку перед важным выступлением и говорят ей тёплые слова и напутствия.

"Терпения! Держись, девочка! Все болеют за тебя!" — подбадривает фигуристку жительница столицы.

Россияне пожелали Камиле Валиевой никого не слушать, собраться и "порвать всех". Кроме того, некоторые отметили, что фигуристка обязательно должна получить удовольствие от проката, чтобы "освободиться от того ужаса, который над ней сейчас навис".

"Эти дни были сложными": Камила Валиева впервые прокомментировала скандал с "допингом" на Олимпиаде

"Эти дни были сложными": Камила Валиева впервые прокомментировала скандал с "допингом" на Олимпиаде

"Мы её любим, и мы уверены, что она сделает то, что до неё не делал никто раньше!" — уверен один из участников видео.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, арбитры отстранили апелляции МОК, ISU и WADA, которые выступали за отстранение спортсменки на фоне скандала с "допингом". Произошло отстранение на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.

Глава WADA прокомментировал решение CAS допустить Камилу Валиеву до старта на Олимпиаде

Глава WADA прокомментировал решение CAS допустить Камилу Валиеву до старта на Олимпиаде

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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