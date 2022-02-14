Россияне поделились с Лайфом напутствиями для Камилы Валиевой перед личным турниром Игр

Россияне поддержали Камилу Валиеву перед выступлением в личном турнире Олимпиады в Пекине. Видео © Telegram / SHOT

Россияне поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую допустили к выступлению в личном турнире Олимпиады в Пекине после допингового скандала. Видео с напутствиями опубликовал SHOT.

На кадрах граждане России подбадривают спортсменку перед важным выступлением и говорят ей тёплые слова и напутствия.

"Терпения! Держись, девочка! Все болеют за тебя!" — подбадривает фигуристку жительница столицы.

Россияне пожелали Камиле Валиевой никого не слушать, собраться и "порвать всех". Кроме того, некоторые отметили, что фигуристка обязательно должна получить удовольствие от проката, чтобы "освободиться от того ужаса, который над ней сейчас навис".

"Мы её любим, и мы уверены, что она сделает то, что до неё не делал никто раньше!" — уверен один из участников видео.