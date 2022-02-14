Глава WADA прокомментировал решение CAS допустить Камилу Валиеву до старта на Олимпиаде

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске Камилы Валиевой до старта на турнире одиночниц в рамках Олимпиады в Пекине. Его слова приводит Reuters.

"Допинг у детей — это непростительное зло. Я говорю чистым спортсменам, что мы сделаем всё, чтобы должным образом расследовать этот случай. Врачам и персоналу, которые предоставляют допинг несовершеннолетним, следует пожизненно запретить заниматься спортом", — заявил Банька.

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.