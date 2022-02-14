Глава WADA прокомментировал решение CAS допустить Камилу Валиеву до старта на Олимпиаде
Витольд Банька. Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске Камилы Валиевой до старта на турнире одиночниц в рамках Олимпиады в Пекине. Его слова приводит Reuters.
"Допинг у детей — это непростительное зло. Я говорю чистым спортсменам, что мы сделаем всё, чтобы должным образом расследовать этот случай. Врачам и персоналу, которые предоставляют допинг несовершеннолетним, следует пожизненно запретить заниматься спортом", — заявил Банька.
Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.
При этом в МОК сообщили, что не будут делать церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.
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