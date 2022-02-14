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В РУСАДА рассказали подробности отправки в лабораторию допинг-пробы Камилы Валиевой

Ранее спортсменка была допущена до старта турнира одиночниц на Олимпиаде в Пекине и уже завтра представит короткую программу.

14 февраля, 16:38
<p>Камила Валиева. Фото на обложке © Getty Images</p>

Камила Валиева. Фото на обложке © Getty Images

Взятая на чемпионате России допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой была отправлена в стокгольмскую лабораторию в срок, позволяющий обработать её результаты до начала Олимпиады. Об этом говорится в релизе РУСАДА.

"Проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки. После истечения сроков, предусмотренных международным стандартом, лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализов и предоставлении лабораторией отчётности ввиду очередной волны CoViD-19, роста заболеваемости среди персонала лаборатории и правил карантина", — говорится в сообщении РУСАДА.

Там также заметили, что позднее сотрудники лаборатории утверждали, что результаты вскрытия проб будут обработаны до старта Олимпиады в Пекине.

"Эти дни были сложными": Камила Валиева впервые прокомментировала скандал с "допингом" на Олимпиаде

"Эти дни были сложными": Камила Валиева впервые прокомментировала скандал с "допингом" на Олимпиаде

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.

При этом в МОК сообщили, что не будут делать церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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