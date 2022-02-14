В РУСАДА рассказали подробности отправки в лабораторию допинг-пробы Камилы Валиевой

Взятая на чемпионате России допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой была отправлена в стокгольмскую лабораторию в срок, позволяющий обработать её результаты до начала Олимпиады. Об этом говорится в релизе РУСАДА.

"Проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки. После истечения сроков, предусмотренных международным стандартом, лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализов и предоставлении лабораторией отчётности ввиду очередной волны CoViD-19, роста заболеваемости среди персонала лаборатории и правил карантина", — говорится в сообщении РУСАДА.

Там также заметили, что позднее сотрудники лаборатории утверждали, что результаты вскрытия проб будут обработаны до старта Олимпиады в Пекине.

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.