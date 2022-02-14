"Мир затаил дыхание": Что пишут западные СМИ про 48 часов до войны Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Штаты готовят войну всей Европе, намереваясь похоронить в схватке с Россией 50 тысяч мирных жителей, а миллионы превратить в беженцев. 14 февраля, 13:44 Фото © Shutterstock

В последние дни кажется, что западные СМИ буквально соревнуются друг с другом в том, кто даст самый оригинальный прогноз по поводу "вторжения" России на Украину. Впрочем, после эпического заголовка Bloomberg о том, что "вторжение" уже началось, трудно придумать что-то более оригинальное. Между тем задача, очевидно, поставлена иная — убедить аудиторию в неизбежности "нападения". После такой мощной информационной атаки западному обывателю, незнакомому с реалиями, трудно усомниться в том, что всё именно так, как пишут их газеты.

"Россия может вторгнуться на Украину в любое время", — кричит заголовок британской газеты The Times. Причём "без предупреждения", с помощью ракет и бомб, цитирует автор министра вооружённых сил Великобритании Джеймса Хеппи. Он также считает, что важно, чтобы британская общественность осознала, насколько близка к конфликту может быть Европа.

Похожи настроения и по другую сторону Атлантики. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан говорит, что Россия способна провести операцию по "вторжению" на Украину "в любой день". Об этом рассказывает зрителям CNN. Странно, но ранее сам Байден называл точную дату — 16 февраля. Европейская пресса предпочитает добавлять в пугающие новости немного "оптимизма": Россия, конечно, вторгнется, но пожалеет об этом.

Американская газета The National Interest пишет, что "вторжение на Украину не оправдает ожиданий России", ибо в ответ она получит мощное сопротивление, которое перерастёт в масштабную войну. Автор материала уверен, что "аннексия" Крыма и дестабилизация на востоке Украины породили неопределённость и никто не знает, как далеко готов зайти Путин.

По их мнению, масштабное "вторжение" на Украину может выйти России боком: едва начав его, она очень скоро поймёт, что совершила ошибку, поскольку нет никаких оснований рассчитывать на "решительную победу малой кровью". Кроме того, из-за масштабной войны на Украине Россия окажется в ещё большей политической изоляции и понесёт ощутимые потери, в то время как её армия и без того испытывает серьёзное напряжение, сдерживая угрозы на Кавказе, в Центральной Азии, Сирии и на китайской границе.

Какие угрозы на китайской границе? Впрочем, чего ещё ожидать от вашингтонской пропаганды, являющейся горячечным бредом с самого начала. Ещё один пример шизофренического оптимизма по поводу возможностей украинской армии сдержать "вторжение" демонстрирует военный обозреватель Forbes Дэвид Экс в очередной фантазии на эту тему, моделируя сценарий российской операции, которую может остановить всего одна танковая бригада ВСУ.

Отметив вооружение танковой бригады, автор рассказывает, что она прошла боевое крещение в 2015 году, когда её силами украинская армия пыталась вернуть себе контроль над Донецким аэропортом. При этом он отмечает, что бригада потеряла порядка двух десятков танков.

Сейчас, по словам Экса, подразделение постоянно отрабатывает действия в обороне и контрнаступлении, учится вести бои в лесном массиве, командование проводит инспекции автопарка и инфраструктуры. Автор подчёркивает, что в случае нападения бригада будет обороняться в знакомой местности и это создаёт преимущество над российскими войсками. Что ж, потерявшая около 20 танков в боях с шахтёрами бригада — это серьёзно! "Вторжение на Украину слишком дорого обойдётся Путину", — ранее писала упомянутая выше газета The Times.

"Россия захватит Киев за несколько дней, но она поплатится", — пугает обозреватель американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус, называя готовящееся "вторжение" маршем глупости Путина. Российский президент быстро одержит победу на начальном, тактическом этапе войны. Огромная армия, которую Россия сосредоточила вдоль границ Украины, сможет за несколько дней захватить Киев и менее чем за неделю взять под свой контроль всю страну, уверен он. Однако потом начнётся настоящее сражение, когда Россия со своими украинскими марионетками попытается стабилизировать ситуацию в стране, которая их в большинстве своём ненавидит.

Если даже 10% из 40-миллионного украинского населения решат активно сопротивляться оккупации, это будет мощное повстанческое движение, уверен Игнатиус. Он напоминает, как небольшие отряды мотивированных боевиков сумели сломить огромное военное превосходство Америки в Ираке и Афганистане.

Сравнивать Украину с Афганистаном — это, конечно, сильно. Впрочем, вполне сойдёт, если вы на информационной войне и ваша задача состоит в том, чтобы убедить аудиторию, что война реальная неизбежна. Запад "предельно ясно" должен сказать России, что она столкнётся "с серьёзными последствиями". Так пишет для The Guardian бывший кандидат в президенты США от Демпартии Берни Сандерс. Правда, при этом он утверждает, что его тревожит шквал требований "продемонстрировать силу и не заниматься умиротворением", потому что в Европе может начаться самая страшная война за последние 75 лет, в которой погибнет 50 тысяч мирных жителей, а миллионы станут беженцами.

Несколько непоследовательно, но главное, что Сандерс не сомневается: российский президент, "захватив в 2014 году часть украинской территории, сегодня грозит оккупировать всю страну и разрушить украинскую демократию". И читатели в этом сомневаться не должны.

А вот обозреватель The Telegraph Кон Кафлин уверен, что, умиротворяя Россию, Запад занимается самоуничтожением. При этом никаких конкретных предложений по преодолению кризиса он не вносит. Зато считает, что главная цель России состоит не в захвате Украины, а в проверке решимости Запада, потому что вторжение полностью противоречит интересам Москвы.

Доводы президента России, нашего МИД и представителей в ООН о том, что Россия не намерена захватывать Украину, никто не слышит. Как выразился Сергей Лавров, разговор слепого с глухим.

"Предлог для войны". Так называется статья в The Daily Mail, в которой утверждается, что российское государственное телевидение начало пропагандистскую кампанию, сообщая, что украинские националисты собираются расправиться с русскими на востоке страны. И это, как опасаются наблюдатели, может стать последним шагом в оправдании "вторжения". Вероятно, имея в виду передачу Дмитрия Киселёва, в которой рассказывалось о реальных зверствах необандеровцев в Донбассе. Даже в таком материале пропагандистская машина Запада усматривает "поиск повода для вторжения".

Посмотрите, где вокруг Украины сосредоточены 130 000 российских военнослужащих, предлагает The New York Times, вывесив карту, которая, по утверждению издания, представляет собой снимок текущих российских позиций, а также общие оценки численности войск и видов техники, развёрнутых в пределах досягаемости Украины.

Производит впечатление. Никаких доказательств не нужно. Вот же карта, там и дураку видно, что Россия готовится напасть.

Даже беглый осмотр передовиц западных СМИ производит гнетущее впечатление. Тема "нападения России на Украину" является едва ли не главной в новостной повестке уже третий месяц подряд. Классики учили, что количество всегда переходит в качество. После такой серьёзной обработки аудитории любую провокацию в Донбассе можно будет легко выдать за "российскую агрессию", не приводя никаких доказательств.

Произойдёт ли провокация в Донбассе, инициированная Украиной, в ближайшие двое суток? Да, Запад не отклонится от курса Нет, для этого нет предпосылок

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