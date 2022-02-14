Нацполиция Украины анонсировала переход на усиленный режим работы
Он будет действовать с 14 по 19 февраля. В ведомстве подчеркнули, что введение данного действия — не повод для паники, а лишь мера безопасности.
Фото © Facebook / Національна поліція України
Национальная полиция Украины сообщила о переходе на усиленный режим работы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав полиции переведён на усиленный режим несения службы", — указано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в эти дни увеличится число патрулей, обеспечивающих безопасность и порядок, а также будут развёрнуты допцентры для мониторинга ситуации в стране. Вместе с тем правоохранители возьмут под охрану объекты критической инфраструктуры, здания органов государственной власти и местного самоуправления.
В Нацполиции подчеркнули, что введение усиленного режима — не повод для паники, а лишь мера безопасности.
Ранее Лайф сообщал, что СБУ обратилась к украинцам из-за нагнетания паники и распространения фейков в Интернете. В службе отметили, что это делается с той целью, чтобы посеять тревогу среди людей, "подорвать веру в способность властей защитить свой народ" и расшатать единство населения.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
Комментариев: 0