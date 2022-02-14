Нацполиция Украины анонсировала переход на усиленный режим работы

Национальная полиция Украины сообщила о переходе на усиленный режим работы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав полиции переведён на усиленный режим несения службы", — указано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в эти дни увеличится число патрулей, обеспечивающих безопасность и порядок, а также будут развёрнуты допцентры для мониторинга ситуации в стране. Вместе с тем правоохранители возьмут под охрану объекты критической инфраструктуры, здания органов государственной власти и местного самоуправления.

В Нацполиции подчеркнули, что введение усиленного режима — не повод для паники, а лишь мера безопасности.