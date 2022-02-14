Полиция задержала бывшего десантника, подозреваемого в похищении подольского бизнесмена

Директор оборонно-спортивного центра "Преображенский" фонда спецназа ВДВ Андрей Богдашкин задержан по подозрению в похищении подольского бизнесмена и гендиректора компании "Чистый город" Вячеслава Чумаченко. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

63-летнего бизнесмена похитили три недели назад. Первыми подозреваемыми стали 38-летний директор ОСЦ "Преображенский" и его сообщник Павел. В полиции утверждают, что они являются исполнителями, тогда как заказчики ещё не найдены.

Родственники похищенного назвали несколько лиц, которые могут попасть под подозрение. Так, ранее Чумаченко сменил в должности жену своего бизнес-партнёра Андрея Митрошина, которая являлась гендиректором фирмы. При ней аудиторская проверка якобы выявила нецелевое использование 150 миллионов. Тогда Митрошин решил разорвать сотрудничество, но на странных условиях: либо Чумаченко купит его долю за 20 миллионов, либо тот заберёт его бизнес.

Кроме него под подозрением родственников находится знакомый Митрошина Сергей Скоробогатов, гендиректор ветеринарной компании. Ко всему прочему, он является приятелем уже задержанного Богдашкина. Скоробогатов ранее проходил по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Уточняется, что машина, на которой увезли бизнесмена, принадлежит ещё одному представителю силовых структур — гендиректору компании электрооборудования Дамиру Ивашечкину. Следствие устанавливает степень знакомства похищенного с перечисленными людьми.