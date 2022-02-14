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Reuters: Всемирный банк вывезет своих сотрудников с Украины

При этом издание уточняет, что о приостановлении деятельности международной финансовой структуры на территории Незалежной речь пока не идёт.

14 февраля, 16:00

Фото на обложке © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Всемирный банк вслед за другими американскими государственными и бизнес-структурами временно выводит своих сотрудников с Украины. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшую в его распоряжение служебную записку организации. При этом издание уточняет, что о приостановлении деятельности Всемирного банка на территории Незалежной речь пока не идёт.

"Главным приоритетом группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой, касающейся вопросов эвакуации, идёт временная передислокация сотрудников, принимаются усиленные меры безопасности", — перечислено в служебной записке.

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Лайф уже сообщал, что многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.

А вот власти Украины считают массовый отъезд дипломатов из страны "большой ошибкой". Президент Зеленский неоднократно жаловался, что такая кампания вредит украинской экономике и отпугивает инвесторов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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