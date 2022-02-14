Reuters: Всемирный банк вывезет своих сотрудников с Украины

Всемирный банк вслед за другими американскими государственными и бизнес-структурами временно выводит своих сотрудников с Украины. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшую в его распоряжение служебную записку организации. При этом издание уточняет, что о приостановлении деятельности Всемирного банка на территории Незалежной речь пока не идёт.