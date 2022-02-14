Reuters: Всемирный банк вывезет своих сотрудников с Украины
При этом издание уточняет, что о приостановлении деятельности международной финансовой структуры на территории Незалежной речь пока не идёт.
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Всемирный банк вслед за другими американскими государственными и бизнес-структурами временно выводит своих сотрудников с Украины. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшую в его распоряжение служебную записку организации. При этом издание уточняет, что о приостановлении деятельности Всемирного банка на территории Незалежной речь пока не идёт.
"Главным приоритетом группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой, касающейся вопросов эвакуации, идёт временная передислокация сотрудников, принимаются усиленные меры безопасности", — перечислено в служебной записке.
Лайф уже сообщал, что многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
А вот власти Украины считают массовый отъезд дипломатов из страны "большой ошибкой". Президент Зеленский неоднократно жаловался, что такая кампания вредит украинской экономике и отпугивает инвесторов.
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