Сын главы Туркменистана выдвинут кандидатом на пост президента страны
Данное решение было принято на внеочередном съезде Демократической партии республики. Сердар Бердымухамедов — младший с февраля 2021 года по сей день занимает должность вице-премьер-министра.
Сердар Бердымухамедов. Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL
Сына президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердара выдвинули кандидатом на пост президента республики, внеочередные выборы пройдут 12 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
"Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова", — указано в сообщении издания.
Сердар Бердымухамедов — младший с февраля 2021 года по сей день занимает должность вице-премьер-министра республики. В своё время 40-летний политик был руководителем Ахалского велаята (области) в Туркменистане, а также был на посту министра промышленности и строительного производства страны.
Ранее Лайф сообщал, что ЦИК Туркмении начала подготовку к внеочередным выборам президента страны. Согласно закону, следующие выборы должны были состояться в 2024 году. Предыдущее голосование прошло в 2017-м. Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что нужно "дать дорогу" молодым руководителям. Также 63-летний глава государства отметил, что принял "непростое решение о себе", которое он хочет обсудить. Должность президента Бердымухамедов занимает с 2007 года.
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