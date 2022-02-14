Сын главы Туркменистана выдвинут кандидатом на пост президента страны

Сына президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердара выдвинули кандидатом на пост президента республики, внеочередные выборы пройдут 12 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

"Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова", — указано в сообщении издания.

Сердар Бердымухамедов — младший с февраля 2021 года по сей день занимает должность вице-премьер-министра республики. В своё время 40-летний политик был руководителем Ахалского велаята (области) в Туркменистане, а также был на посту министра промышленности и строительного производства страны.