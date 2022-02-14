Зеленский призвал депутатов, выехавших из страны, вернуться на Украину в течение суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые уехали из страны, вернуться на родину в течение суток. Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по итогам переговоров в Киеве.

"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу. — Прим. Лайфа) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты. — Прим. Лайфа) всё-таки вернулись в государство… Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем — как государству, как руководству — делать серьёзные выводы", — сказал Зеленский.

При этом президент не стал уточнять, депутаты каких партий покинули страну. Он отметил, что власть, в частности парламент, должна своим примером показывать народу единство. Зеленский признался, что никак не может повлиять на бизнесменов, но считает, что им тоже не следовало покидать Украину.