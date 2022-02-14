Зеленский призвал депутатов, выехавших из страны, вернуться на Украину в течение суток
Президент Незалежной отметил, что если политики этого не сделают, то всем — "как государству, как руководству" — необходимо будет сделать серьёзные выводы.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые уехали из страны, вернуться на родину в течение суток. Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по итогам переговоров в Киеве.
"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу. — Прим. Лайфа) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты. — Прим. Лайфа) всё-таки вернулись в государство… Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем — как государству, как руководству — делать серьёзные выводы", — сказал Зеленский.
При этом президент не стал уточнять, депутаты каких партий покинули страну. Он отметил, что власть, в частности парламент, должна своим примером показывать народу единство. Зеленский признался, что никак не может повлиять на бизнесменов, но считает, что им тоже не следовало покидать Украину.
Напомним, переговоры Зеленского и Шольца прошли сегодня, 14 февраля, в Мариинском дворце в Киеве. А уже завтра, 15 февраля, канцлер Германии встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Ожидается, что обсуждаться на них будет в том числе украинская тема.
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