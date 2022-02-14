НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Зеленский призвал депутатов, выехавших из страны, вернуться на Украину в течение суток

Президент Незалежной отметил, что если политики этого не сделают, то всем — "как государству, как руководству" — необходимо будет сделать серьёзные выводы.

14 февраля, 15:47
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые уехали из страны, вернуться на родину в течение суток. Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по итогам переговоров в Киеве.

"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу. — Прим. Лайфа) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты. — Прим. Лайфа) всё-таки вернулись в государство… Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьёзные выводы", — сказал Зеленский.

Зеленский назвал большой ошибкой отъезд дипломатов ряда стран на запад Украины

Зеленский назвал большой ошибкой отъезд дипломатов ряда стран на запад Украины

При этом президент не стал уточнять, депутаты каких партий покинули страну. Он отметил, что власть, в частности парламент, должна своим примером показывать народу единство. Зеленский признался, что никак не может повлиять на бизнесменов, но считает, что им тоже не следовало покидать Украину.

Напомним, переговоры Зеленского и Шольца прошли сегодня, 14 февраля, в Мариинском дворце в Киеве. А уже завтра, 15 февраля, канцлер Германии встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Ожидается, что обсуждаться на них будет в том числе украинская тема.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1