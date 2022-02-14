Путин одобрил проект МИД РФ с ответами НАТО и США по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект Министерства иностранных дел РФ с ответами по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам встречи российского лидера с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Президент концептуально проект, который был представлен [Сергеем] Лавровым, одобрил", — сказал журналистам представитель Кремля, уточнив, что на данный момент российские дипломаты работают над финальным документом.

Также Песков добавил, что Путин своевременно утвердит окончательный ответ российской стороны по гарантиям безопасности. По его словам, глава государства сам решит, станет ли публичным документ.