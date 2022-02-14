Путин одобрил проект МИД РФ с ответами НАТО и США по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что решение о том, станет ли публичным ответ Москвы на реакцию Вашингтона и альянса, примет глава государства.
Владимир Путин. Фото на обложке © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект Министерства иностранных дел РФ с ответами по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам встречи российского лидера с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Президент концептуально проект, который был представлен [Сергеем] Лавровым, одобрил", — сказал журналистам представитель Кремля, уточнив, что на данный момент российские дипломаты работают над финальным документом.
Также Песков добавил, что Путин своевременно утвердит окончательный ответ российской стороны по гарантиям безопасности. По его словам, глава государства сам решит, станет ли публичным документ.
Напомним, Путин 14 февраля провёл рабочую встречу с Лавровым, в ходе которой попросил главу МИД РФ представить соображения по результатам анализа документов, поступивших от Вашингтона и НАТО. На вопрос главы государства о том, сформирован ли уже проект ответа США и НАТО, Лавров уточнил, что он сформулирован на десяти страницах. Также министр сообщил Путину, что шанс договориться с Вашингтоном и альянсом по безопасности сохраняется.
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