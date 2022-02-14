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Песков объяснил Лайфу, почему встреча Путина и Лаврова проходила за шестиметровым столом

Переговоры главы государства и министра иностранных дел привлекли внимание журналистов и обывателей не только темами, которые были затронуты, но и эпидемиологическими мерами в Кремле.

14 февраля, 15:04

Владимир Путин и Сергей Лавров во время рабочей встречи в Кремле, 14 февраля. Фото на обложке © Kremlin.ru

Песков ответил на вопрос Лайфа о шестиметровом столе на встрече Путина и Лаврова. Видео © LIFE / Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров находились за длинным столом из-за эпидемиологических мер. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это сейчас обычная практика рабочих встреч, которые быстро организуются. Около шести метров расстояние. Естественно, дистанция связана с ковидными мерами предосторожности. К сожалению, это сейчас обычная практика", — сказал представитель Кремля.

Длинный стол, за которым встретились Путин и Макрон, разошёлся на мемы, и вот лучшие из них

Длинный стол, за которым встретились Путин и Макрон, разошёлся на мемы, и вот лучшие из них

Напомним, Путин 14 февраля провёл рабочую встречу с Лавровым, в ходе которой попросил главу МИД РФ представить соображения по результатам анализа документов, поступивших от Вашингтона и НАТО. На вопрос главы государства о том, сформирован ли уже проект ответа США и НАТО, Лавров уточнил, что он сформулирован на десяти страницах. Также министр сообщил Путину, что шанс договориться с Вашингтоном и альянсом по безопасности сохраняется.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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