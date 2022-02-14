Песков объяснил Лайфу, почему встреча Путина и Лаврова проходила за шестиметровым столом

"Это сейчас обычная практика рабочих встреч, которые быстро организуются. Около шести метров расстояние. Естественно, дистанция связана с ковидными мерами предосторожности. К сожалению, это сейчас обычная практика", — сказал представитель Кремля.

Длинный стол, за которым встретились Путин и Макрон, разошёлся на мемы, и вот лучшие из них

Напомним, Путин 14 февраля провёл рабочую встречу с Лавровым, в ходе которой попросил главу МИД РФ представить соображения по результатам анализа документов, поступивших от Вашингтона и НАТО. На вопрос главы государства о том, сформирован ли уже проект ответа США и НАТО, Лавров уточнил, что он сформулирован на десяти страницах. Также министр сообщил Путину, что шанс договориться с Вашингтоном и альянсом по безопасности сохраняется.