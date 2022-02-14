В Иркутской области учительница сгорела в доме из-за "замотанной в тряпочки" проводки. Видео © t.me / shot_shot

В Иркутской области учительница русского языка и литературы Анастасия Смолина сгорела в доме, который сняла, когда приехала работать в глубинке. В жилище замкнула старая проводка, рассказали Лайфу близкие погибшей.

Смолина приехала в село Покровка по программе "Земский учитель" в 2020 году. Согласно условиям, педагогам предоставляется жильё или возмещаются средства на его аренду, как и произошло в случае с молодой учительницей. По данным директора школы Любови Потыльцевой, злополучный дом Анастасия Смолина нашла сама. При этом подруга погибшей Любовь Николенко в беседе с телеграм-каналом SHOT утверждает, это жильё было безальтернативным вариантом, и в нём молодой учительнице приходилось сложно.

В доме оказалась старая проводка, "замотанная в тряпочки". Из-за этого девушка меняла за год пять-семь удлинителей, так как они просто плавились, и старалась не включать одновременно много электроприборов. По словам сестры погибшей, хозяин дома никак не помогал, а лишь "кормил обещаниями" учительницу. 2 февраля из-за замыкания проводки дом загорелся, и девушка не смогла из него выбраться.

Теперь подруга, сестра и мать Анастасии Смолиной хотят, чтобы следователи разобрались, чьи действия привели в итоге к этой трагедии.

При этом как рассказала зампредседателя Комитета по образованию администрации Зиминского района Оксана Кузнецова, за выбор жилья никто не отвечал, кроме самой Анастасии. Девушка была предупреждена, что ей предоставляется компенсация арендной платы, она согласилась на эти условия. Директор школы также заявила, что молодой учитель к ней за помощью не обращалась, хотя близкие утверждают обратное.