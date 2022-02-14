В Иркутской области учительница сгорела в доме из-за "замотанной в тряпочки" проводки
Родные погибшей утверждают, что на просьбы о помощи не реагировал ни хозяин дома, ни директор школы. В Комитете по образованию в свою очередь говорят, что за выбор жилья отвечала сама педагог.
Сгоревший дом в Иркутской области, в котором погибла молодая учительница. Скриншот на обложке © t.me / shot_shot
В Иркутской области учительница сгорела в доме из-за "замотанной в тряпочки" проводки. Видео © t.me / shot_shot
В Иркутской области учительница русского языка и литературы Анастасия Смолина сгорела в доме, который сняла, когда приехала работать в глубинке. В жилище замкнула старая проводка, рассказали Лайфу близкие погибшей.
Смолина приехала в село Покровка по программе "Земский учитель" в 2020 году. Согласно условиям, педагогам предоставляется жильё или возмещаются средства на его аренду, как и произошло в случае с молодой учительницей. По данным директора школы Любови Потыльцевой, злополучный дом Анастасия Смолина нашла сама. При этом подруга погибшей Любовь Николенко в беседе с телеграм-каналом SHOT утверждает, это жильё было безальтернативным вариантом, и в нём молодой учительнице приходилось сложно.
В доме оказалась старая проводка, "замотанная в тряпочки". Из-за этого девушка меняла за год пять-семь удлинителей, так как они просто плавились, и старалась не включать одновременно много электроприборов. По словам сестры погибшей, хозяин дома никак не помогал, а лишь "кормил обещаниями" учительницу. 2 февраля из-за замыкания проводки дом загорелся, и девушка не смогла из него выбраться.
Теперь подруга, сестра и мать Анастасии Смолиной хотят, чтобы следователи разобрались, чьи действия привели в итоге к этой трагедии.
При этом как рассказала зампредседателя Комитета по образованию администрации Зиминского района Оксана Кузнецова, за выбор жилья никто не отвечал, кроме самой Анастасии. Девушка была предупреждена, что ей предоставляется компенсация арендной платы, она согласилась на эти условия. Директор школы также заявила, что молодой учитель к ней за помощью не обращалась, хотя близкие утверждают обратное.
"Ко мне она за помощью не обращалась. Жильё, не предоставленное школой. Жильё снято ей лично. Единственное ей была оказана услуга — оплата за это жильё. Договор она составляла без меня. Она составляла напрямую с собственником жилья", — рассказала Любовь Потыльцева.
А ранее Лайф писал про пожар в Ивановской области, в котором погибло четверо детей. Позже стало известно о ещё одной жертве — их матери.
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