В Москве родители заподозрили воспитательницу детсада в избиении 6-летнего сына

В Москве родители заподозрили воспитателя детского сада в рукоприкладстве по отношению к их 6-летнему сыну во время репетиции к 23 Февраля. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в детском саду две группы детей готовились к выступлению в честь Дня защитника Отечества, среди малышей был и пострадавший. После подготовки к празднику мать забрала мальчика домой, а по пути обнаружила у него кровоподтёк на переносице. Небольшой синяк был у малыша и до происшествия, — он получил его во время игры в снежки со старшим братом, однако травма выглядела больше той.

Дома родители попытались выяснить у ребёнка, что произошло. Сначала мальчик сказал, что это так увеличился старый синяк, однако отец с матерью не поверили. Тогда они начали спрашивать, кто из сотрудников детского сада его ударил. Когда родители назвали имя преподавателя музыки, ребёнок занервничал и напрягся.

По версии родителей, во время репетиции у мальчика якобы не получалось выполнить какое-то движение, тогда преподаватель схватила его за руки и начала резко показывать, как правильно. В этот момент, отмечают они, женщина ударила малыша рукой по лицу.

Старший брат пострадавшего, который сейчас учится в третьем классе, тоже рассказал о насилии со стороны преподавательницы. По его словам, она била детей полотенцами и выгоняла их из кабинета. Учащиеся стояли у дверей всё занятие.

Учительница уверяет правоохранителей, что никого не била и даже близко не подходила к мальчику. Мол, всё время сидела за инструментом. Её версию подтверждают два воспитателя, которые присутствовали на репетиции. По их словам, ребёнок пришёл в сад уже с синяком, однако не таким большим и без кровоподтёка.

Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб мягких тканей носа, наличие ЗЧМТ и СГМ находятся под вопросом. Для выяснения обстоятельств родителей вызвали в школу на разговор с преподавателем музыки. Ведётся проверка.