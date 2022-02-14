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В Брянской области перед судом предстанет депутат, обвиняемый в педофилии

Установлено, что мужчина за вознаграждение спал с несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет, которые испытывали материальные трудности. Жертв ему находила знакомая за отдельную плату.

14 февраля, 15:36
<p>Фото © Следственное управление</p>

Фото © Следственное управление

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов Брянской области, который обвиняется в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СКР по области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего депутата <...>, обвиняемого в половом сношении и развратных действиях с лицами, достигшими двенадцатилетнего возраста, но не достигшими четырнадцатилетнего возраста", — говорится в сообщении.

Также мужчину обвиняют в незаконной слежке, приобретении и хранении огнестрельного оружия, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, получении сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет.

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Предварительным следствием установлено, что депутат за вознаграждение спал с несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет, которые испытывали материальные трудности. Их поисками занималась его знакомая, также получавшая за это денежное вознаграждение. Сообщается, что мужчина снимал всё на мобильный телефон и на замаскированные под бутылку и банку камеры.

В ходе обыска также было найдено несколько экземпляров незаконно приобретённого огнестрельного оружия. Следователями собраны все необходимые улики для доказательства его причастности ко всем выдвинутым обвинениям. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также в суд направлено дело его помощницы.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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