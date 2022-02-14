Зеленский назвал большой ошибкой отъезд дипломатов ряда стран на запад Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отъезд дипломатов ряда государств на запад страны в связи с ситуацией вокруг Незалежной. Об этом он заявил во время брифинга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по итогам переговоров в Киеве.

"Большая ошибка, что некоторые посольства переезжают, и это их решение, на Западную Украину, потому что нет Западной Украины, есть Украина, и она цельная. Поэтому если, не дай бог, что-то произойдёт, то это будет везде", — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что его семья всегда находится с ним и с Украиной "и это без пафоса". Глава Незалежной отметил, что его супруга является первой леди и своим примером показывает, как "должны вести себя семьи".