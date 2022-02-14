Зеленский назвал большой ошибкой отъезд дипломатов ряда стран на запад Украины
Президент Незалежной отметил, что страна является цельной, поэтому если что-то произойдёт, то "это будет везде". Он также подчеркнул, что его семья всегда находится с ним и со страной.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Volodymyr Tarasov / Ukrinform / Future Publishing
Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отъезд дипломатов ряда государств на запад страны в связи с ситуацией вокруг Незалежной. Об этом он заявил во время брифинга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по итогам переговоров в Киеве.
"Большая ошибка, что некоторые посольства переезжают, и это их решение, на Западную Украину, потому что нет Западной Украины, есть Украина, и она цельная. Поэтому если, не дай бог, что-то произойдёт, то это будет везде", — сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что его семья всегда находится с ним и с Украиной "и это без пафоса". Глава Незалежной отметил, что его супруга является первой леди и своим примером показывает, как "должны вести себя семьи".
Напомним, переговоры Зеленского и Шольца прошли сегодня, 14 февраля, в Мариинском дворце в Киеве. А уже завтра, 15 февраля, канцлер Германии встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Ожидается, что обсуждаться на них будет в том числе украинская тема.
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