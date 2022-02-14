Психологи сравнили цену за консультацию у девятилетней Тепляковой с расценками Лабковского
Для этой работы важны не только образование и квалификация, но и жизненный опыт, уточнил один из специалистов. Однако его у первокурсницы психфака МГУ пока маловато.
Алиса Теплякова. Фото предоставлено Лайфу
Специалисты сильно удивились стоимости психологической консультации у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой, цена за академический час у которой составляет 50 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru.
"Пятьдесят тысяч? Ну, насмешили! В хорошем психологическом центре в столице консультация у известного профессионала с огромным стажем стоит порядка 12 тысяч. У такого медийного и раскрученного специалиста, как Лабковский, которого вся страна знает, говорят, приём стоит сто тысяч. Ну так он уже звезда! А эта девочка, получается, где-то между ними?" — приводит слова молодого психолога-педагога издание.
Ещё один специалист удивился, что Теплякова принимает клиентов уже после первого семестра первого курса обучения. По его словам, для этой работы важны не только образование и квалификация, но и жизненный опыт.
Напомним, цену в 50 тысяч рублей за академический час психологической помощи девятилетней девочки Алисы озвучил её отец Евгений Тепляков. Такую высокую цену мужчина объяснил тем, что его дочь "уникальный специалист и у неё мало времени".
При этом сама Алиса с трудом окончила первый семестр, который ознаменовался скандалами её родителя и факультета психологии МГУ. Недавно в вузе заявили, что девочка не сдала большинство зачётов и несколько экзаменов после первого семестра и не появляется в университете, у отца же иная версия. Он заметил, что его дочь сессию закрыла, а психфак всячески пытается мешать её обучению, "устроив цирк с незаконным удержанием", в этом деле разбирается прокуратура. После этого высказывания полиция организовала проверку, однако состава преступления не нашла.
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