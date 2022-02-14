Психологи сравнили цену за консультацию у девятилетней Тепляковой с расценками Лабковского

Специалисты сильно удивились стоимости психологической консультации у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой, цена за академический час у которой составляет 50 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru.

"Пятьдесят тысяч? Ну, насмешили! В хорошем психологическом центре в столице консультация у известного профессионала с огромным стажем стоит порядка 12 тысяч. У такого медийного и раскрученного специалиста, как Лабковский, которого вся страна знает, говорят, приём стоит сто тысяч. Ну так он уже звезда! А эта девочка, получается, где-то между ними?" — приводит слова молодого психолога-педагога издание.

Ещё один специалист удивился, что Теплякова принимает клиентов уже после первого семестра первого курса обучения. По его словам, для этой работы важны не только образование и квалификация, но и жизненный опыт.

Напомним, цену в 50 тысяч рублей за академический час психологической помощи девятилетней девочки Алисы озвучил её отец Евгений Тепляков. Такую высокую цену мужчина объяснил тем, что его дочь "уникальный специалист и у неё мало времени".