"Друзья, вы где": Полиция Эстонии выпустила ориентировку с сердечками в честь Дня святого Валентина
Полиция просит всех, кто видел или что-то знает о местонахождении разыскиваемых, позвонить по номеру 112.
Фото © Telegram / Sputnik Meedia (Эстония).
Эстонская полиция "поздравила" с Днём святого Валентина людей, находящихся в розыске. Нестандартную валентинку сотрудники правоохранительных органов опубликовали в "Фейсбуке", сообщает Sputnik Meedia (Эстония).
На розовом фоне с сердечками изображены лица троих реально разыскиваемых граждан Эстонии. Праздничная ориентировка составлена от имени "тоскующей полиции".
"Друзья", вы где? Позвоните по номеру 112, и мы снова встретимся! Мы всё ещё помним о вас", — говорится в тексте "валентинки".
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