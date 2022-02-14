"Друзья, вы где": Полиция Эстонии выпустила ориентировку с сердечками в честь Дня святого Валентина

Эстонская полиция "поздравила" с Днём святого Валентина людей, находящихся в розыске. Нестандартную валентинку сотрудники правоохранительных органов опубликовали в "Фейсбуке", сообщает Sputnik Meedia (Эстония).

На розовом фоне с сердечками изображены лица троих реально разыскиваемых граждан Эстонии. Праздничная ориентировка составлена от имени "тоскующей полиции".

"Друзья", вы где? Позвоните по номеру 112, и мы снова встретимся! Мы всё ещё помним о вас", — говорится в тексте "валентинки".