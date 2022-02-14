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"Друзья, вы где": Полиция Эстонии выпустила ориентировку с сердечками в честь Дня святого Валентина

Полиция просит всех, кто видел или что-то знает о местонахождении разыскиваемых, позвонить по номеру 112.

14 февраля, 15:04
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/sputnikmeedia/4592" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnik Meedia (Эстония).</a></p>

Фото © Telegram / Sputnik Meedia (Эстония).

Эстонская полиция "поздравила" с Днём святого Валентина людей, находящихся в розыске. Нестандартную валентинку сотрудники правоохранительных органов опубликовали в "Фейсбуке", сообщает Sputnik Meedia (Эстония).

На розовом фоне с сердечками изображены лица троих реально разыскиваемых граждан Эстонии. Праздничная ориентировка составлена от имени "тоскующей полиции".

"Друзья", вы где? Позвоните по номеру 112, и мы снова встретимся! Мы всё ещё помним о вас", — говорится в тексте "валентинки".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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