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МВД России может запретить поднадзорным пользоваться Интернетом

Представитель ведомства уточнила, что на данном этапе прорабатываются вопросы по введению обязательных дополнительных ограничений.

14 февраля, 15:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

МВД России прорабатывает вопросы по введению запрета на использование Интернета для поднадзорных лиц. Об этом сообщила представитель ведомства Лариса Плотникова.

"Министерство приступило к проработке вопроса введения обязательных дополнительных ограничений для поднадзорных лиц, например установление запрета на использование сети Интернет", — сказала она в рамках выступления в Госдуме.

Плотникова уже сообщала, что МВД прорабатывает законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора. В частности, ведомство планирует начать использовать системы распознавания лиц для контроля за поднадзорными и их розыска.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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