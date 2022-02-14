МВД России может запретить поднадзорным пользоваться Интернетом
Представитель ведомства уточнила, что на данном этапе прорабатываются вопросы по введению обязательных дополнительных ограничений.
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МВД России прорабатывает вопросы по введению запрета на использование Интернета для поднадзорных лиц. Об этом сообщила представитель ведомства Лариса Плотникова.
"Министерство приступило к проработке вопроса введения обязательных дополнительных ограничений для поднадзорных лиц, например установление запрета на использование сети Интернет", — сказала она в рамках выступления в Госдуме.
Плотникова уже сообщала, что МВД прорабатывает законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора. В частности, ведомство планирует начать использовать системы распознавания лиц для контроля за поднадзорными и их розыска.
Ранее в МВД предложили обновлённый порядок признания иностранных лиц нежелательными в России, в котором не предусматриваются ограничения по срокам принятия такого решения.
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