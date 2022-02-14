Канцлер ФРГ Олаф Шольц проанонсировал, что вскоре власти Украины предоставят проекты законов об особом статусе Донбасса и организации местных выборов для обсуждения в контактной группе. Такими планами с ним поделился президент страны Владимир Зеленский на переговорах в Киеве 14 февраля.

"Президент Украины во время нашей встречи меня заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в "минском формате", — отметил на брифинге по итогам встречи европейский политик.

Ранее в Кремле указали на проблемы мировой дипломатии с прочтением Минских соглашений. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это ведёт к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов России. А сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его к выполнению Минских соглашений. По словам Кадырова, ни президент России Владимир Путин, ни народы стран не хотят эскалации конфликта, а Зеленский как гарант конституции и безопасности украинцев и государства просто обязан сделать всё от него зависящее для установления мира.