Политолог Войко — о переговорах по безопасности: Стороны повышают ставки и готовы играть вдолгую

Запад и Россия готовы играть вдолгую в переговорах по гарантиям безопасности, пока стороны не придут к определённому решению. Так доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко прокомментировала Лайфу слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что шанс договориться с США и НАТО сохраняется.

"Сейчас видим, что игроки, как называется, повышают ставки. И явно сейчас в интересах Москвы показать, что мяч на стороне наших западных партнёров. Россия делает всё, чтобы продемонстрировать мирный настрой, настрой на конструктив и на совместную работу. А вот Запад, прежде всего в лице США, наоборот, наращивает своё военное присутствие вблизи России, политическое присутствие и информационное", — отметила политолог.

С начала переговорных процессов по вопросам безопасности прошло буквально 2,5 месяца, но РФ готова их продолжать, а значит, "стороны готовы играть вдолгую", подчеркнула Войко. Она также назвала ожидаемым, что в ответе США и НАТО, который они направили Москве, не было никакой конкретики.