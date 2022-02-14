Зеленский: Украина не отказывалась от пути в НАТО

Украина не собирается отказываться от членства в НАТО, но не знает, когда и куда её приведёт этот путь. Так украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал заявление посла Незалежной в Лондоне Вадима Пристайко о возможности изменения Киевом позиции в вопросе вступления в альянс.

"Может, действительно, вопрос открытых дверей (в НАТО. — Прим. Лайфа) для нас — это такая история вроде мечты, такой сигнал, куда мы идём, а когда там будем, никто не знает, не только Украина, но даже некоторые члены НАТО", — сказал он на совместной пресс-конференции в Киеве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По словам Зеленского, главное — продолжать двигаться по намеченному пути, "а куда этот путь приведёт и когда, посмотрим". При этом президент отметил, что сегодня многие СМИ и мировые лидеры намекают Украине, что не стоит постоянно поднимать вопрос о будущем членстве из-за рисков, связанных с реакцией России.

"От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью", — заключил украинский лидер.

Напомним, что посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить "войну" с Россией. Позже он заявил, что его слова об отказе Киева от вступления в НАТО были результатом недоразумения, его не так поняли. Он объяснил, что во избежание войны Незалежная готова на компромиссы, которые "не лежат в сфере НАТО". Несмотря на это, в Киеве прозвучали требования освободить его от занимаемой должности.