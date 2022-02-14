Шольц: Вопрос о членстве Украины в каких-либо альянсах не стоит на повестке дня

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о членстве Украины в каких-либо альянсах сейчас не стоит на повестке дня. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Незалежной Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Киеве.

"Вопрос о членстве [Украины] в альянсах практически не стоит на повестке дня", — сказал Шольц.

В этой связи канцлер считает странной позицию Москвы, которая делает этот вопрос "предметом серьёзной внешнеполитической проблемы".