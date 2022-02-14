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Шольц: Вопрос о членстве Украины в каких-либо альянсах не стоит на повестке дня

Канцлер Германии отметил, что в этой связи считает странной позицию Москвы, которая делает этот вопрос "предметом серьёзной внешнеполитической проблемы".

14 февраля, 16:07
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о членстве Украины в каких-либо альянсах сейчас не стоит на повестке дня. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Незалежной Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Киеве.

"Вопрос о членстве [Украины] в альянсах практически не стоит на повестке дня", — сказал Шольц.

Зеленский: Украина не отказывалась от пути в НАТО

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В этой связи канцлер считает странной позицию Москвы, которая делает этот вопрос "предметом серьёзной внешнеполитической проблемы".

Напомним, переговоры Зеленского и Шольца прошли сегодня, 14 февраля, в Мариинском дворце в Киеве. А уже завтра, 15 февраля, канцлер Германии встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Ожидается, что обсуждаться на них будет в том числе украинская тема.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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