Шольц: Вопрос о членстве Украины в каких-либо альянсах не стоит на повестке дня
Канцлер Германии отметил, что в этой связи считает странной позицию Москвы, которая делает этот вопрос "предметом серьёзной внешнеполитической проблемы".
Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о членстве Украины в каких-либо альянсах сейчас не стоит на повестке дня. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Незалежной Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Киеве.
"Вопрос о членстве [Украины] в альянсах практически не стоит на повестке дня", — сказал Шольц.
В этой связи канцлер считает странной позицию Москвы, которая делает этот вопрос "предметом серьёзной внешнеполитической проблемы".
Напомним, переговоры Зеленского и Шольца прошли сегодня, 14 февраля, в Мариинском дворце в Киеве. А уже завтра, 15 февраля, канцлер Германии встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Ожидается, что обсуждаться на них будет в том числе украинская тема.
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