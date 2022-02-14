Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем по вопросу "Северного потока – 2"
По словам украинского лидера, Киев рассматривает экспортный газопровод исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для Незалежной.
Олаф Шольц и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / PA / SERGEY DOLZHENKO
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем риски, связанные с "Северным потоком – 2", и отметил наличие разногласий двух стран по этому вопросу. Об этом украинский лидер сообщил на совместном брифинге с Шольцем по итогам переговоров.
"Детально обсудили риски для безопасности, связанные с "Северным потоком – 2", и тут у нас есть некоторые разногласия в оценке. Я подчеркнул, что наша позиция неизменна: мы рассматриваем "Северный поток – 2" исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и в регионе", — сказал Зеленский.
Он добавил, что для Украины этот проект является "геополитическим оружием", а поэтому требует энергетических гарантий и гарантий безопасности.
Ранее канцлер Германии по итогам переговоров с Зеленским сообщил о том, что вопрос о членстве Украины в каких-либо альянсах не стоит на повестке дня. Шольц отметил, что в этой связи считает странной позицию Москвы, которая делает этот вопрос "предметом серьёзной внешнеполитической проблемы".
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