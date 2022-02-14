Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем по вопросу "Северного потока – 2"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем риски, связанные с "Северным потоком – 2", и отметил наличие разногласий двух стран по этому вопросу. Об этом украинский лидер сообщил на совместном брифинге с Шольцем по итогам переговоров.

"Детально обсудили риски для безопасности, связанные с "Северным потоком – 2", и тут у нас есть некоторые разногласия в оценке. Я подчеркнул, что наша позиция неизменна: мы рассматриваем "Северный поток – 2" исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и в регионе", — сказал Зеленский.

Он добавил, что для Украины этот проект является "геополитическим оружием", а поэтому требует энергетических гарантий и гарантий безопасности.