В Петербурге уже неделю ищут американскую студентку, приехавшую учиться в СПбГУ

В Северной столице уже неделю ищут американскую студентку, которая приехала в Россию для обучения в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Уточняется, что гражданка США прилетела в Петербург 8 января. Она планировала обучаться по образовательной программе "Русский язык как иностранный. Основной курс" и 3 февраля пришла в СПбГУ для заключения договора. С 7 февраля она перестала выходить на связь.

"До настоящего времени Уэллс К.К. на связь с представителями СПбГУ не выходила, её местонахождение неизвестно, в связи с этим в правоохранительные органы направлено заявление на организацию розыска иностранного гражданина", — добавили в вузе.