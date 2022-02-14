В Петербурге уже неделю ищут американскую студентку, приехавшую учиться в СПбГУ
С 7 февраля сотрудники вуза тщетно пытаются связаться с гражданкой США и установить её местонахождение. Имя девушки не уточняется, известно, что её фамилия Уэллс.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В Северной столице уже неделю ищут американскую студентку, которая приехала в Россию для обучения в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Уточняется, что гражданка США прилетела в Петербург 8 января. Она планировала обучаться по образовательной программе "Русский язык как иностранный. Основной курс" и 3 февраля пришла в СПбГУ для заключения договора. С 7 февраля она перестала выходить на связь.
"До настоящего времени Уэллс К.К. на связь с представителями СПбГУ не выходила, её местонахождение неизвестно, в связи с этим в правоохранительные органы направлено заявление на организацию розыска иностранного гражданина", — добавили в вузе.
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