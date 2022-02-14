Посол Украины в Лондоне: Из-за бегства дипломатов и отмены рейсов украинцы чувствуют себя брошенными

Украинцы чувствуют себя брошенными из-за отъезда иностранцев из страны, а слухи о возможном "вторжении" и угроза экономического коллапса из-за ухода инвесторов толкают население к панике. Такими словами ситуацию в Незалежной описал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью каналу CNBC.

"Авиакомпании отменяют рейсы, инвесторы выводят деньги. Украинцы чувствуют себя брошенными", — посетовал он.

Кроме того, дипломат прокомментировал сведения американской газеты Politico о том, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По словам Пристайко, у Украины тоже есть разведданные, что это может произойти в эту дату, однако наряду с этим есть информация, что "вторжение" начнётся позднее — "возможно, не в среду".