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Посол Украины в Лондоне: Из-за бегства дипломатов и отмены рейсов украинцы чувствуют себя брошенными

Вадим Пристайко дал интервью CNBC, в котором рассказал о ситуации в стране, а также оценил вероятность "российского вторжения" 16 февраля.

14 февраля, 17:12
<p>Вадим Пристайко. Фото © ТАСС / Yevhen Kotenko / Ukrinform via ZUMA Wire</p>

Вадим Пристайко. Фото © ТАСС / Yevhen Kotenko / Ukrinform via ZUMA Wire

Украинцы чувствуют себя брошенными из-за отъезда иностранцев из страны, а слухи о возможном "вторжении" и угроза экономического коллапса из-за ухода инвесторов толкают население к панике. Такими словами ситуацию в Незалежной описал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью каналу CNBC.

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"Авиакомпании отменяют рейсы, инвесторы выводят деньги. Украинцы чувствуют себя брошенными", — посетовал он.

Кроме того, дипломат прокомментировал сведения американской газеты Politico о том, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По словам Пристайко, у Украины тоже есть разведданные, что это может произойти в эту дату, однако наряду с этим есть информация, что "вторжение" начнётся позднее — "возможно, не в среду".

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Более того, даже в СНБО Украины выпустили заявление о том, что на сегодняшний день в Киеве не видят предпосылок для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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