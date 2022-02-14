Суд Нижнего Тагила приговорил экс-главу ГИБДД города Чернова к двум годам колонии

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил бывшего начальника отдела УГИБДД УМВД РФ по городу Анатолия Чернова к двум годам колонии-поселения по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Об этом стало известно в ходе оглашения приговора, трансляция которого велась в группе суда во "ВКонтакте".

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 УК РФ "Соучастие в преступлении", ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении", — сказала судья.

В обвинении говорится, что Чернов дал указание освободить от административной ответственности сына вице-спикера гордумы Нижнего Тагила, лишённого водительских прав после смертельного ДТП. Такое решение сотрудник ГИБДД принял после того, как нарушитель позвонил своему отцу. Чернов посчитал, что привлечение нарушителя к ответственности может негативно отразиться на его карьере, и приказал освободить сына чиновника.

Также экс-главе УГИБДД УМВД РФ по Нижнему Тагилу на два года запретили занимать должности в правоохранительных органах. Помимо Чернова фигурантами уголовного дела стали его подчинённые. Суд назначил им наказание от девяти до десяти месяцев колонии-поселения.