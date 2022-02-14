В Чехии банда детей прямо на улице ограбила женщину

В городе Брно в Чехии группа из восьми детей напала на женщину, украв сумку, мобильный телефон и другие вещи. Об этом сообщил портал Novinky.

По данным чешских полицейских, все злоумышленники были пойманы благодаря экстренному звонку одного из очевидцев нападения. Тот сообщил о молодой женщине и группе людей, убегавших от неё. Свидетель смог описать всех участников ограбления, и полицейские начали поиски.

В течение десяти минут все восемь подозреваемых были задержаны правоохранителями. При них были сумочка, сотовый телефон и другие вещи ограбленной женщины. Самому старшему из банды было 16 лет, остальным не исполнилось и пятнадцати.