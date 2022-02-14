В Чехии банда детей прямо на улице ограбила женщину
Самому старшему из грабителей было 16 лет, остальным не исполнилось и пятнадцати. Все они были пойманы благодаря экстренному звонку одного из очевидцев нападения.
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В городе Брно в Чехии группа из восьми детей напала на женщину, украв сумку, мобильный телефон и другие вещи. Об этом сообщил портал Novinky.
По данным чешских полицейских, все злоумышленники были пойманы благодаря экстренному звонку одного из очевидцев нападения. Тот сообщил о молодой женщине и группе людей, убегавших от неё. Свидетель смог описать всех участников ограбления, и полицейские начали поиски.
В течение десяти минут все восемь подозреваемых были задержаны правоохранителями. При них были сумочка, сотовый телефон и другие вещи ограбленной женщины. Самому старшему из банды было 16 лет, остальным не исполнилось и пятнадцати.
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