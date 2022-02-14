Блинкен заявил Кулебе о поддержке Америкой усилий по деэскалации ситуации вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном усилий по деэскалации ситуации вокруг Незалежной. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Госсекретарь подчеркнул, что, хотя немедленным приоритетом для США является поддержка усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая агрессия со стороны России против Украины получит быстрый, скоординированный и сильный ответ", — уточняется в релизе.

Блинкен также подтвердил украинскому министру приверженность Вашингтона защите территориальной целостности и суверенитета Незалежной, включая "её экономическую и финансовую стабильность".



А ранее секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об отсутствии предпосылок для российского "вторжения". По его словам, ситуация "находится абсолютно под контролем". При этом он отметил, что сектор безопасности и обороны Незалежной готов к любым вызовам.