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Блинкен заявил Кулебе о поддержке Америкой усилий по деэскалации ситуации вокруг Украины

Госсекретарь США также подтвердил министру приверженность Вашингтона защите территориальной целостности и суверенитета Незалежной, включая "её экономическую и финансовую стабильность".

14 февраля, 17:13

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (справа) и госсекретарь США Энтони Блинкен (слева). Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном усилий по деэскалации ситуации вокруг Незалежной. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Госсекретарь подчеркнул, что, хотя немедленным приоритетом для США является поддержка усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая агрессия со стороны России против Украины получит быстрый, скоординированный и сильный ответ", — уточняется в релизе.

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Блинкен также подтвердил украинскому министру приверженность Вашингтона защите территориальной целостности и суверенитета Незалежной, включая "её экономическую и финансовую стабильность".


А ранее секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об отсутствии предпосылок для российского "вторжения". По его словам, ситуация "находится абсолютно под контролем". При этом он отметил, что сектор безопасности и обороны Незалежной готов к любым вызовам.

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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