Актриса Ольга Будина призвала Россию отказаться от участия в Евровидении

Выступая в Госдуме на заседании рабочей группы по созданию позитивного контента в Сети, она заявила, что музыкальный конкурс стал инструментом в "технологии расчеловечивания общества".

Российская актриса Ольга Будина призвала отказаться от участия РФ в музыкальном конкурсе Евровидение. Она также заявила, что потенциальная представительница страны певица Клава Кока "не в состоянии продемонстрировать российские ценности".

"Сегодня главным претендентом от России может стать, на секундочку, Клава Кока. Каково? Разве это наши ценности? Разве безнравственность является нашей культурной ценностью?" — сообщила актриса во время своего выступления на заседании думской рабочей группы по созданию позитивного контента в Сети.

По мнению Будиной, "эта певица может получить приз только за самый деструктивный аудиовизуальный продукт". Актриса также заявила, что музыкальный конкурс стал инструментом в "технологии расчеловечивания общества".