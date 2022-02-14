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Регион
Опубликовано 14 февраля 2022, 20:38
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Актриса Ольга Будина призвала Россию отказаться от участия в Евровидении

Ольга Будина. Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Ольга Будина. Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Выступая в Госдуме на заседании рабочей группы по созданию позитивного контента в Сети, она заявила, что музыкальный конкурс стал инструментом в "технологии расчеловечивания общества".

Российская актриса Ольга Будина призвала отказаться от участия РФ в музыкальном конкурсе Евровидение. Она также заявила, что потенциальная представительница страны певица Клава Кока "не в состоянии продемонстрировать российские ценности".

"Сегодня главным претендентом от России может стать, на секундочку, Клава Кока. Каково? Разве это наши ценности? Разве безнравственность является нашей культурной ценностью?" — сообщила актриса во время своего выступления на заседании думской рабочей группы по созданию позитивного контента в Сети.

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+
Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

По мнению Будиной, "эта певица может получить приз только за самый деструктивный аудиовизуальный продукт". Актриса также заявила, что музыкальный конкурс стал инструментом в "технологии расчеловечивания общества".

Ранее пользователи "Ютуба" обвинили участницу Евровидения от Украины в краже образа у Манижи. А некоторые обратили внимание на схожесть выступления Алины Паш с певицей Джамалой, представлявшей Украину на конкурсе в 2016 году. Однако не все комментаторы приняли итоги отбора критически.

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Ирина Мусина
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