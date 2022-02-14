Премьер Британии Джонсон призвал Европу отказаться от "Северного потока – 2"
Политик отметил, что есть "знаки", свидетельствующие о серьёзной подготовке к эскалации на Украине. Он подчеркнул, что страны должны быть готовы к введению жёсткого пакета санкций против РФ.
Борис Джонсон. Фото © Getty Images / Jeff J Mitchell
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал очень опасной ситуацию вокруг Украины. В этой связи он призвал страны Европы отказаться от "Северного потока – 2" и искать альтернативные источники энергии.
"Мы должны осознавать, что ситуация очень и очень опасная, мы на краю пропасти, но у президента (Владимира Путина. — Прим. Лайфа) ещё есть время отступить", — сказал Джонсон в эфире Sky News.
Премьер-министр отметил, что есть "знаки", которые свидетельствуют о серьёзной подготовке к эскалации на Украине. Он подчеркнул, что западные страны должны быть готовы к введению жёсткого пакета санкций.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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