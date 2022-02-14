Премьер Британии Джонсон призвал Европу отказаться от "Северного потока – 2"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал очень опасной ситуацию вокруг Украины. В этой связи он призвал страны Европы отказаться от "Северного потока – 2" и искать альтернативные источники энергии.

"Мы должны осознавать, что ситуация очень и очень опасная, мы на краю пропасти, но у президента (Владимира Путина. — Прим. Лайфа) ещё есть время отступить", — сказал Джонсон в эфире Sky News.

Премьер-министр отметил, что есть "знаки", которые свидетельствуют о серьёзной подготовке к эскалации на Украине. Он подчеркнул, что западные страны должны быть готовы к введению жёсткого пакета санкций.