Один человек погиб и около 30 пострадали при столкновении поездов на юге Мюнхена
На месте работают экстренные службы. По данным правоохранителей, инцидент произошёл на железнодорожном маршруте Мюнхен — Бихль.
Последствия столкновения двух поездов в Мюнхене. Фото © Twitter / IanHardie9018
По меньшей мере один человек погиб и около 30 пострадали в результате столкновения двух поездов на юге Мюнхена. Речь идёт о городских электричках S-Bahn. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.
Отмечается, что авария произошла около 16:40 по местному времени (18:40 мск). Причина произошедшего пока не известна. В полиции, в свою очередь, сообщили, что на месте работают многочисленные экстренные службы, а инцидент произошёл на железнодорожном маршруте Мюнхен — Бихль. Уточняется, что некоторые пострадавшие имеют серьёзные травмы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Перу при падении автобуса в пропасть погибло не менее 20 человек. Смертельная авария случилась в провинции Патас. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
Лента новостей
Джонсон призвал страны к диалогу с Россией, чтобы предотвратить "войну" на Украине
сегодня в 17:55
Пресс-секретарь Пентагона Кёрби объяснил присутствие американских военных на Украине
сегодня в 17:42
Make Love, Not War?: Байден вместо ответа на вопрос об Украине поздравил журналистов с Днём всех влюблённых
сегодня в 17:41
Комментариев: 0