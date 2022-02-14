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Один человек погиб и около 30 пострадали при столкновении поездов на юге Мюнхена

На месте работают экстренные службы. По данным правоохранителей, инцидент произошёл на железнодорожном маршруте Мюнхен — Бихль.

14 февраля, 18:02
<p>Последствия столкновения двух поездов в Мюнхене. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/IanHardie9018/status/1493278595552522240" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IanHardie9018</a></p>

Последствия столкновения двух поездов в Мюнхене. Фото © Twitter / IanHardie9018

По меньшей мере один человек погиб и около 30 пострадали в результате столкновения двух поездов на юге Мюнхена. Речь идёт о городских электричках S-Bahn. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.

Отмечается, что авария произошла около 16:40 по местному времени (18:40 мск). Причина произошедшего пока не известна. В полиции, в свою очередь, сообщили, что на месте работают многочисленные экстренные службы, а инцидент произошёл на железнодорожном маршруте Мюнхен — Бихль. Уточняется, что некоторые пострадавшие имеют серьёзные травмы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Перу при падении автобуса в пропасть погибло не менее 20 человек. Смертельная авария случилась в провинции Патас. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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