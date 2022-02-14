Один человек погиб и около 30 пострадали при столкновении поездов на юге Мюнхена

По меньшей мере один человек погиб и около 30 пострадали в результате столкновения двух поездов на юге Мюнхена. Речь идёт о городских электричках S-Bahn. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.

Отмечается, что авария произошла около 16:40 по местному времени (18:40 мск). Причина произошедшего пока не известна. В полиции, в свою очередь, сообщили, что на месте работают многочисленные экстренные службы, а инцидент произошёл на железнодорожном маршруте Мюнхен — Бихль. Уточняется, что некоторые пострадавшие имеют серьёзные травмы.