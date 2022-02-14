Пресс-секретарь Пентагона Кёрби объяснил присутствие американских военных на Украине
При этом представитель ведомства не уточнил, о каких бойцах идёт речь. Он отметил, что солдаты нацгвардии Флориды, работавшие в качестве инструкторов украинских войск, ранее были вывезены из страны.
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На территории Украины остаётся небольшое количество американских военнослужащих США в связи с дипломатическим присутствием США в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"На Украине всё ещё сохраняется небольшое военное присутствие, связанное с нашим дипломатическим присутствием", — сказал Кёрби в эфире телеканала CNN.
При этом представитель американского оборонного ведомства не уточнил, о каких военных идёт речь. Он отметил, что солдаты национальной гвардии Флориды, которые действовали в качестве инструкторов украинских войск, ранее были вывезены из страны.
Ранее Лайф сообщал, что Нацполиция Украины анонсировала переход на усиленный режим работы. Он будет действовать с 14 по 19 февраля. В ведомстве подчеркнули, что введение данного действия не повод для паники, а лишь мера безопасности.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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