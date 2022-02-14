Пресс-секретарь Пентагона Кёрби объяснил присутствие американских военных на Украине

На территории Украины остаётся небольшое количество американских военнослужащих США в связи с дипломатическим присутствием США в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"На Украине всё ещё сохраняется небольшое военное присутствие, связанное с нашим дипломатическим присутствием", — сказал Кёрби в эфире телеканала CNN.

При этом представитель американского оборонного ведомства не уточнил, о каких военных идёт речь. Он отметил, что солдаты национальной гвардии Флориды, которые действовали в качестве инструкторов украинских войск, ранее были вывезены из страны.

Ранее Лайф сообщал, что Нацполиция Украины анонсировала переход на усиленный режим работы. Он будет действовать с 14 по 19 февраля. В ведомстве подчеркнули, что введение данного действия не повод для паники, а лишь мера безопасности.