Джонсон призвал страны к диалогу с Россией, чтобы предотвратить "войну" на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал все страны начать диалог с Россией, чтобы не допустить вооружённого конфликта на Украине. По его оценкам, сейчас ситуация крайне опасна, но ещё есть время не допустить её эскалации.

"Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина ещё есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибку, которая имела бы катастрофические последствия для РФ", — написал глава британского кабмина в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что Джонсон призвал Европу отказаться от "Северного потока – 2". Политик отметил, что есть "знаки", свидетельствующие о серьёзной подготовке к эскалации на Украине. Он подчеркнул, что страны должны быть готовы к введению жёсткого пакета санкций против РФ.