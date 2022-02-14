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Джонсон призвал страны к диалогу с Россией, чтобы предотвратить "войну" на Украине

По его словам, у президента РФ Владимира Путина ещё сохраняется возможность отступить, чтобы не допустить катастрофические последствия для страны.

14 февраля, 17:55
<p>Борис Джонсон. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/number10gov/49764869746" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Number 10</a></p>

Борис Джонсон. Фото © Flickr / Number 10

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал все страны начать диалог с Россией, чтобы не допустить вооружённого конфликта на Украине. По его оценкам, сейчас ситуация крайне опасна, но ещё есть время не допустить её эскалации.

"Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина ещё есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибку, которая имела бы катастрофические последствия для РФ", — написал глава британского кабмина в "Твиттере".

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Ранее Лайф сообщал, что Джонсон призвал Европу отказаться от "Северного потока – 2". Политик отметил, что есть "знаки", свидетельствующие о серьёзной подготовке к эскалации на Украине. Он подчеркнул, что страны должны быть готовы к введению жёсткого пакета санкций против РФ.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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