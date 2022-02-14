Джонсон призвал страны к диалогу с Россией, чтобы предотвратить "войну" на Украине
По его словам, у президента РФ Владимира Путина ещё сохраняется возможность отступить, чтобы не допустить катастрофические последствия для страны.
Борис Джонсон. Фото © Flickr / Number 10
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал все страны начать диалог с Россией, чтобы не допустить вооружённого конфликта на Украине. По его оценкам, сейчас ситуация крайне опасна, но ещё есть время не допустить её эскалации.
"Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина ещё есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибку, которая имела бы катастрофические последствия для РФ", — написал глава британского кабмина в "Твиттере".
Ранее Лайф сообщал, что Джонсон призвал Европу отказаться от "Северного потока – 2". Политик отметил, что есть "знаки", свидетельствующие о серьёзной подготовке к эскалации на Украине. Он подчеркнул, что страны должны быть готовы к введению жёсткого пакета санкций против РФ.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
Лента новостей
Пресс-секретарь Пентагона Кёрби объяснил присутствие американских военных на Украине
сегодня в 17:42
Make Love, Not War?: Байден вместо ответа на вопрос об Украине поздравил журналистов с Днём всех влюблённых
сегодня в 17:41
Актриса Ольга Будина призвала Россию отказаться от участия в Евровидении
сегодня в 17:38
Комментариев: 0