Захарова поинтересовалась, не хочет ли Bloomberg уточнить прогноз по "вторжению"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, не хочет ли американское агентство Bloomberg уточнить у России прогноз по "вторжению". Ведь, согласно предыдущим "данным", Москва должна якобы "напасть" на Украину 15 февраля.

"Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля "Россия нападёт на Украину". Не хочет это СМД — средство массовой дезинформации — уточнить прогноз?" — поинтересовалась Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат отметила, что дата вторжения, названная американским изданием, уже практически наступила. И предупредила, что те, кто использовал подобные информационные провокации, могут показаться не в выгодном политическом свете.

"Осталось пара часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, в крыс", — подытожила дипломат.