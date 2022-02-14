Захарова поинтересовалась, не хочет ли Bloomberg уточнить прогноз по "вторжению"
Дипломат отметила, что дата, названная американским агентством, уже на исходе. И предупредила, что те, кто использовал подобные информационные провокации, могут показаться не в выгодном свете.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, не хочет ли американское агентство Bloomberg уточнить у России прогноз по "вторжению". Ведь, согласно предыдущим "данным", Москва должна якобы "напасть" на Украину 15 февраля.
"Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля "Россия нападёт на Украину". Не хочет это СМД — средство массовой дезинформации — уточнить прогноз?" — поинтересовалась Захарова в своём телеграм-канале.
Дипломат отметила, что дата вторжения, названная американским изданием, уже практически наступила. И предупредила, что те, кто использовал подобные информационные провокации, могут показаться не в выгодном политическом свете.
"Осталось пара часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, в крыс", — подытожила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что США уже два месяца издеваются над здравым смыслом, заявляя о "вторжении" РФ. По словам дипломата, если Штаты продолжат осуществлять свою провокационную кампанию, это рано или поздно приведёт Украину к краху.
Напомним, в ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Позже агентство Bloomberg назвало очередную новую дату "вторжения" России на Украину — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. Ранее они уже по ошибке сообщали о нападении РФ на Незалежную.
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