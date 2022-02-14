Один человек пострадал при взрыве газа в квартире в Люберцах

В жилом доме в подмосковных Люберцах произошёл взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом Лайфу сообщил источник. Всё случилось на улице 1-й Панковский проезд.

Уточняется, что ожоги получил 43-летний хозяин квартиры, где и случился хлопок. Предварительно, на момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину увезли в больницу. При этом особых повреждений дому взрыв не нанёс. Выбило только раму, стекло и входную дверь.

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.