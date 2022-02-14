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Один человек пострадал при взрыве газа в квартире в Люберцах

По данным Лайфа, мужчину с ожогами увезли в больницу. При этом особых повреждений дому хлопок не нанёс. Выбило оконную раму и дверь.

14 февраля, 18:26

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В жилом доме в подмосковных Люберцах произошёл взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом Лайфу сообщил источник. Всё случилось на улице 1-й Панковский проезд.

Уточняется, что ожоги получил 43-летний хозяин квартиры, где и случился хлопок. Предварительно, на момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину увезли в больницу. При этом особых повреждений дому взрыв не нанёс. Выбило только раму, стекло и входную дверь.

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Прокуратура Московской области проводит проверку по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб и 42 пострадали при взрыве автобуса в Китае. По данным полиции города, в салоне прогремел сильный хлопок, взрывная волна которого выбила стёкла и повредила внешнюю обшивку автомобиля. Причины инцидента расследуются.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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