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Доктор Мясников заявил, что прививка поможет избежать разрушающих мозг инфекций

Среди тех, кто выживает после менингита, в 35% случаях наблюдаются пожизненные неврологические последствия. Иммунные силы могут потерпеть поражение перед болезнью в любом возрасте.

14 февраля, 18:47

Врач и телеведущий Александр Мясников о способах предотвращения менингита. Фото на обложке / Кадр из видео © YouTube-канал / Россия 1

Миллионы человеческих жизней ежегодно уносят пневмококк, менингококк и гемофильная палочка. Инфекция, представляющая смертельную опасность, не оставляет шанса нормальной жизни и выжившим после неё. Для предотвращения таких последствий нужно прививаться, и не только в детском возрасте, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Помимо CoViD-19 от пневмонии умирают в год два миллиона человек. Это по сей день. А если мы возьмём менингиты, возьмём проблемы другой инфекции, пневмококковый сепсис например. Поэтому это очень важно", — объяснил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

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Врач отметил, что среди тех, кто выживает после менингита, в 35% случаев наблюдаются пожизненные неврологические последствия. Медик уточнил, что многие взрослые могут быть носителями пневмококка и менингококка, даже не подозревая об этом. Иммунные силы, до поры сдерживающие бактерии, могут активизироваться, если больной попадает в неблагоприятные условия.

"Прививка от пневмококка является строго обязательной для людей, у которых нет селезёнки, для детей, особенно с кохлеарными имплантами, а также для пациентов от 19 до 60 лет с хроническими болезнями", — подчеркнул Мясников.

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Ранее Лайф писал, что терапевт Александров рассказал, как не залечить синусит до менингита. Длиться это заболевание может долго, поэтому не стоит откладывать посещение специалиста, предупредил врач.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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