Доктор Мясников заявил, что прививка поможет избежать разрушающих мозг инфекций

Миллионы человеческих жизней ежегодно уносят пневмококк, менингококк и гемофильная палочка. Инфекция, представляющая смертельную опасность, не оставляет шанса нормальной жизни и выжившим после неё. Для предотвращения таких последствий нужно прививаться, и не только в детском возрасте, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Помимо CoViD-19 от пневмонии умирают в год два миллиона человек. Это по сей день. А если мы возьмём менингиты, возьмём проблемы другой инфекции, пневмококковый сепсис например. Поэтому это очень важно", — объяснил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Врач отметил, что среди тех, кто выживает после менингита, в 35% случаев наблюдаются пожизненные неврологические последствия. Медик уточнил, что многие взрослые могут быть носителями пневмококка и менингококка, даже не подозревая об этом. Иммунные силы, до поры сдерживающие бактерии, могут активизироваться, если больной попадает в неблагоприятные условия.

"Прививка от пневмококка является строго обязательной для людей, у которых нет селезёнки, для детей, особенно с кохлеарными имплантами, а также для пациентов от 19 до 60 лет с хроническими болезнями", — подчеркнул Мясников.