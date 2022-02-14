В Сети высмеяли Зеленского за "безупречный" английский на встрече с канцлером ФРГ Шольцем
Один из комментаторов в шутку назвал ошибку лидера Незалежной "тактикой переговоров", которая заключается в том, чтобы заставить оппонента думать, что он якобы имеет дело с дилетантом.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото на обложке © Официальный сайт президента Украины
Пользователи Сети высмеяли попытку президента Украины Владимира Зеленского поговорить по-английски с канцлером Германии Олафом Шольцем, который сегодня приехал в Киев для переговоров с лидером Незалежной. Дело в том, что во время приветствия перед объективами камер Зеленский произнёс: I’m okay with shakehanding. Судя по всему, он имел в виду, что не против рукопожатия. Однако в английском языке это слово звучит как handshaking.
"Shakehanding — звучит интересно. Встреча уже началась как надо", — сыронизировал один из пользователей "Твиттера".
Step aside Gangnam Style & the Floss - get ready for Zelensky's Shake-handing Scholz.#zelenskiy #ukraine #russia #usa pic.twitter.com/g8YxTSZg3C— 5 News Australia (@5NewsAustralia) February 14, 2022
Другой комментатор в шутку назвал ошибку Зеленского "тактикой переговоров", которая заключается в том, чтобы заставить оппонента думать, что он имеет дело с дилетантом, чтобы потом перехитрить его.
"Разве встреча с Путиным не принесла бы больше пользы для возможного прекращения эскалации, чем такое вот "рукопожатие", — поинтересовался в комментариях под роликом ещё один пользователь.
Ранее канцлер Германии по итогам переговоров с Зеленским сообщил о том, что вопрос о членстве Украины в каких-либо альянсах не стоит на повестке дня. Шольц отметил, что в связи с этим считает странной позицию Москвы, которая делает этот вопрос "предметом серьёзной внешнеполитической проблемы". Напомним, Шольц намерен 15 февраля посетить Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что обсуждаться на них будет в том числе украинская тема.
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