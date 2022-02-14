В Сети высмеяли Зеленского за "безупречный" английский на встрече с канцлером ФРГ Шольцем

Пользователи Сети высмеяли попытку президента Украины Владимира Зеленского поговорить по-английски с канцлером Германии Олафом Шольцем, который сегодня приехал в Киев для переговоров с лидером Незалежной. Дело в том, что во время приветствия перед объективами камер Зеленский произнёс: I’m okay with shakehanding. Судя по всему, он имел в виду, что не против рукопожатия. Однако в английском языке это слово звучит как handshaking.

"Shakehanding — звучит интересно. Встреча уже началась как надо", — сыронизировал один из пользователей "Твиттера".

Другой комментатор в шутку назвал ошибку Зеленского "тактикой переговоров", которая заключается в том, чтобы заставить оппонента думать, что он имеет дело с дилетантом, чтобы потом перехитрить его.

"Разве встреча с Путиным не принесла бы больше пользы для возможного прекращения эскалации, чем такое вот "рукопожатие", — поинтересовался в комментариях под роликом ещё один пользователь.



