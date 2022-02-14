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В Сети высмеяли Зеленского за "безупречный" английский на встрече с канцлером ФРГ Шольцем

Один из комментаторов в шутку назвал ошибку лидера Незалежной "тактикой переговоров", которая заключается в том, чтобы заставить оппонента думать, что он якобы имеет дело с дилетантом.

14 февраля, 18:52

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото на обложке © Официальный сайт президента Украины

Пользователи Сети высмеяли попытку президента Украины Владимира Зеленского поговорить по-английски с канцлером Германии Олафом Шольцем, который сегодня приехал в Киев для переговоров с лидером Незалежной. Дело в том, что во время приветствия перед объективами камер Зеленский произнёс: I’m okay with shakehanding. Судя по всему, он имел в виду, что не против рукопожатия. Однако в английском языке это слово звучит как handshaking.

"Shakehanding — звучит интересно. Встреча уже началась как надо", — сыронизировал один из пользователей "Твиттера".

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Другой комментатор в шутку назвал ошибку Зеленского "тактикой переговоров", которая заключается в том, чтобы заставить оппонента думать, что он имеет дело с дилетантом, чтобы потом перехитрить его.

"Разве встреча с Путиным не принесла бы больше пользы для возможного прекращения эскалации, чем такое вот "рукопожатие", — поинтересовался в комментариях под роликом ещё один пользователь.

Зеленский пообещал Шольцу представить проект об особом статусе Донбасса

Зеленский пообещал Шольцу представить проект об особом статусе Донбасса

Ранее канцлер Германии по итогам переговоров с Зеленским сообщил о том, что вопрос о членстве Украины в каких-либо альянсах не стоит на повестке дня. Шольц отметил, что в связи с этим считает странной позицию Москвы, которая делает этот вопрос "предметом серьёзной внешнеполитической проблемы". Напомним, Шольц намерен 15 февраля посетить Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что обсуждаться на них будет в том числе украинская тема.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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