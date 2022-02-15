Обозреватель Дежевски назвала визит Трасс в Москву позором британской дипломатии

Высокомерие и невежество главы МИД Британии Лиз Трасс на встрече с коллегой Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Об этом заявила обозреватель Мэри Дежевски.

В статье для интернет-журнала Spiked она пишет, что визит Трасс в Москву привёл к позору: дипломат плохо подготовилась к переговорам — и результат оказался соответствующим.

"Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о "ценностях". К этому списку она добавила кое-что ещё — невежество", — считает Дежевски.

Она припомнила, что Трасс на встрече с Лавровым отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Дежевски отмечает, что этот инцидент поставил вопрос о смысле поездки Лиз Трасс в Москву.

"Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чём говоришь?" — возмущается журналистка.