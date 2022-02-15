Обозреватель Дежевски назвала визит Трасс в Москву позором британской дипломатии
По её мнению, глава британского МИД продемонстрировала низкую подготовку к переговорам и проявила невежество при общении со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото © ТАСС / АР
Высокомерие и невежество главы МИД Британии Лиз Трасс на встрече с коллегой Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Об этом заявила обозреватель Мэри Дежевски.
В статье для интернет-журнала Spiked она пишет, что визит Трасс в Москву привёл к позору: дипломат плохо подготовилась к переговорам — и результат оказался соответствующим.
"Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о "ценностях". К этому списку она добавила кое-что ещё — невежество", — считает Дежевски.
Она припомнила, что Трасс на встрече с Лавровым отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Дежевски отмечает, что этот инцидент поставил вопрос о смысле поездки Лиз Трасс в Москву.
"Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чём говоришь?" — возмущается журналистка.
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Лайф напоминает, что Трасс прилетела в Москву 9 февраля, а на следующий день встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министр оказался разочарован беседой с британской коллегой по Украине. Вышел разговор немого с глухим, отметил Лавров.
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