WP: Группа экспертов предложила Белому дому, как можно ответить России по Украине

Белый дом сформировал группу экспертов, которым была дана задача подготовить возможный ответ на случай вторжения России на Украину. Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным издания, группа работает уже с ноября. Занимался её формированием по поручению Белого дома директор по стратегическому планированию Совета национальной безопасности Алекс Бик. Он привлёк в том числе экспертов Пентагона, Госдепа, Минэнергетики, Минфина, Министерства внутренней безопасности, а также представителей разведки.

Результатом работы группы стало руководство, в котором есть перечень возможных быстрых ответных мер США на гипотетическое вторжение на Украину. Подготовлены варианты на двухнедельный срок, а также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности американских дипломатов на Украине, решение проблем беженцев и так далее. По данным газеты, президент США Джо Байден был ознакомлен с предложениями экспертов.