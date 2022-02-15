Кулеба заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены на условиях России

В телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях РФ". А генсек Объединённых Наций подчеркнул, что организация рассматривает дипломатию как единственный путь разрешения ситуации вокруг Украины. Глава украинского МИДа обратился к нему с предложением использовать механизм "хороших услуг генерального секретаря" для деэскалации.

Задействование механизма "хороших услуг генерального секретаря", напомнили на сайте украинского МИДа, предполагается в рамках статьи 99 Устава ООН, предусматривающей право генсека доводить до сведения Совбеза ООН любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать миру и безопасности, имеют целью предупредить эскалацию.

"Министр также обратил внимание генсекретаря на попытки России манипулировать содержанием Минских договорённостей и продвигать искажённое видение их сущности. Он подчеркнул, что Минские договорённости не могут быть выполнены на российских условиях, которые предполагают, в частности, так называемый прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (Отдельными районами Донецкой и Луганской областей. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении МИДа Украины.

Украина, по словам Кулебы, готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в "нормандском формате". Кроме того, Киев якобы готов работать и в других форматах.

Ранее Лайф писал, что генсек ООН выразил "серьёзную обеспокоенность" Лаврову и Кулебе. Антониу Гутерриш во время онлайн-встречи поприветствовал продолжающиеся дискуссии, нацеленные на снижение напряжённости, и вновь подчеркнул факт, что альтернативы дипломатии нет.