Кулеба заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены на условиях России
Кроме того, глава украинской дипломатии обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением реализовать механизм "хороших услуг генерального секретаря" для деэскалации.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото на обложке © МИД Украины
В телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях РФ". А генсек Объединённых Наций подчеркнул, что организация рассматривает дипломатию как единственный путь разрешения ситуации вокруг Украины. Глава украинского МИДа обратился к нему с предложением использовать механизм "хороших услуг генерального секретаря" для деэскалации.
Задействование механизма "хороших услуг генерального секретаря", напомнили на сайте украинского МИДа, предполагается в рамках статьи 99 Устава ООН, предусматривающей право генсека доводить до сведения Совбеза ООН любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать миру и безопасности, имеют целью предупредить эскалацию.
"Министр также обратил внимание генсекретаря на попытки России манипулировать содержанием Минских договорённостей и продвигать искажённое видение их сущности. Он подчеркнул, что Минские договорённости не могут быть выполнены на российских условиях, которые предполагают, в частности, так называемый прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (Отдельными районами Донецкой и Луганской областей. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении МИДа Украины.
Украина, по словам Кулебы, готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в "нормандском формате". Кроме того, Киев якобы готов работать и в других форматах.
Ранее Лайф писал, что генсек ООН выразил "серьёзную обеспокоенность" Лаврову и Кулебе. Антониу Гутерриш во время онлайн-встречи поприветствовал продолжающиеся дискуссии, нацеленные на снижение напряжённости, и вновь подчеркнул факт, что альтернативы дипломатии нет.
Напомним, встреча советников "нормандского формата" прошла на дипломатической вилле Борзиг в Берлине и продлилась почти девять часов. По её итогам замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры завершились без ощутимых результатов. Повесткой встречи были прежде всего политические меры по урегулированию конфликта, вопросы, связанные с особым статусом Донбасса. Преодолеть разногласия не удалось. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал итоги переговоров. По его словам, все стороны заинтересованы продолжить диалог, Киев настроен на конструктивные переговоры.
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