Суд не отпустил под залог обвиняемого в краже $4,5 млрд россиянина Лихтенштейна

Россиянина Илью Лихтенштейна, обвиняемого в краже порядка $4,5 млрд при кибератаке на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, суд Колумбии отказался освободить под залог. Одновременно аналогичное прошение его супруги, гражданки США Хизер Морган орган правосудия удовлетворил. Об этом заявила судья Берил Хауэлл. По её мнению, прокуратура представила достаточные свидетельства того, что "нет условий", которые бы гарантировали, "что ответчик предстанет перед судом".

"Суд установил, что обстоятельства говорят в пользу нахождения ответчика Лихтенштейна под стражей", — сказала Хауэлл на заседании.

Хизер были предъявлены те же обвинения, что и её супругу. Но условия освобождения женщины будут определяться законами штата Нью-Йорк, где она была задержана, отметила Хауэлл. В том числе подразумевается домашний арест и ношении специального браслета, позволяющего отслеживать перемещения человека. На прошлой неделе суд распорядился перевезти супругов из Нью-Йорка в Вашингтон для дальнейшего разбирательства.