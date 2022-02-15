Минобороны Канады: Украина получит пулемёты, пистолеты и снайперские винтовки

Лайф напоминает, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". На этом фоне западные страны отправляют на Украину оружие и оказывают другую военную помощь. Наиболее активны в этом США.