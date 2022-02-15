Минобороны Канады: Украина получит пулемёты, пистолеты и снайперские винтовки
Ранее премьер Джастин Трюдо анонсировал, что в очередной партии Киеву будет поставлено вооружение примерно на шесть миллионов долларов США.
Отправка оружия на Украину © Flickr / cfcombatcamera
Министерство обороны Канады раскрыло, какое оружие будет поставлено Украине в рамках нового пакета военной помощи. Это будут пулемёты, пистолеты, снайперские винтовки, карабины и патроны.
"Это вооружение включает в себя пулемёты, пистолеты, карабины, 1,5 миллиона патронов, снайперские винтовки, а также различное сопутствующее оборудование", — отметили в канадском оборонном ведомстве.
Ранее премьер Джастин Трюдо сообщил, что было принято решение отправить Украине летальное оружие на сумму 7,8 млн канадских долларов (6,1 млн долларов США). Также власти Канады выделят Киеву кредит.
Лайф напоминает, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". На этом фоне западные страны отправляют на Украину оружие и оказывают другую военную помощь. Наиболее активны в этом США.
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