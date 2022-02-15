Оформить завещание у нотариуса в России стало дороже

В России резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Ведомство зафиксировало, что за первый месяц 2022 года услуга подорожала на 18,1% в среднем по стране.

Как пишет РБК, такой месячный рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цен. Его можно сопоставить лишь с ростом за весь 2019 год. До сих пор же максимальный показатель фиксировался в 2015 году. Тогда цены выросли на 24,8%.

В регионах цена выросла по-разному. Например, в Томской области и Якутии она поднялась примерно на 80%, в то время как в 23 субъектах РФ, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялась.

В январе в среднем по стране за оформление завещание приходилось отдать 2367 руб. В Томской области стоимость удостоверения завещания увеличилась с 1100 до 2100 руб., но остаётся примерно на 25% ниже "потолка". В Якутии, несмотря на рост на 77%, цена сохраняется на уровне лишь 44% от предельного.