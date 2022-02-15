Роженица пожаловалась, что ей не отдают ребёнка без оплаты услуг роддома

Девушка, родившая в роддоме № 7 в Нижнем Новгороде пожаловалась на то, что ей отказались отдать ребёнка без оплаты услуг. Сама Ирина — беженка из Донецка, её муж — уроженец Ставрополья. В городе на Волге они оказались в поисках работы, предварительно побывав в Москве, где, как утверждает женщина, у неё украли документы, а без страховки как для иностранки все услуги платные. По её словам, заплатить было нечем, и медики в течение двух недель запрещали ей забирать дочь из медучреждения.

"Когда меня приняли, сказали, что роды будут платными. 1 февраля я родила. 3 февраля принесли бумажку, что надо оплатить 37 тысяч: шесть тысяч — за палату за три дня и 31 тысячу — за то, что я рожала без документов", — рассказала Ирина в нижегородской новостной программе "Кстати".

Неспособность оплатить счета роддома роженица объяснила неимением свободных денег в семье. По её словам, свидетельство о том, что она действительно родила девочку, ей выдали только после того, как на приехала в медучреждение с журналистами. Тогда же, поддавшись на уговоры, медики согласились отдать ей малышку. Договорились на том, что муж Ирины должен предварительно оформит отцовство и тогда они даже смогут вовсе не платить. В общей сложности девочка находится в роддоме уже две недели.