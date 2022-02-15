Венский институт описал сценарий "взаимного уничтожения" экономики России и ЕС

Австрийские экономисты оценили возможные сценарии российского вторжения на Украину и потенциальные последствия. Соответствующий анализ был проведён Венским институтом международных экономических исследований. По мнению учёных, при определённом развитии событий Россия и Евросоюз уничтожат экономику друг друга.

Как пишет РБК, выделено два варианта гипотетического вторжения: базовый и неблагоприятный. Первый предполагает лишь кибервторжение на Украину с реальным введением войск на юго-восток страны. В этом случае Запад может ввести против России сравнительно мягкие санкции. А вот при полномасштабном вторжении Евросоюз может пойти на более крупные санкции, в том числе блокировку "Северного потока – 2".