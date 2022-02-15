Венский институт описал сценарий "взаимного уничтожения" экономики России и ЕС
Наиболее жёсткой называют блокировку импорта российских энергоносителей, включая запрет на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Это может нанести ущерб обеим сторонам.
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Австрийские экономисты оценили возможные сценарии российского вторжения на Украину и потенциальные последствия. Соответствующий анализ был проведён Венским институтом международных экономических исследований. По мнению учёных, при определённом развитии событий Россия и Евросоюз уничтожат экономику друг друга.
Как пишет РБК, выделено два варианта гипотетического вторжения: базовый и неблагоприятный. Первый предполагает лишь кибервторжение на Украину с реальным введением войск на юго-восток страны. В этом случае Запад может ввести против России сравнительно мягкие санкции. А вот при полномасштабном вторжении Евросоюз может пойти на более крупные санкции, в том числе блокировку "Северного потока – 2".
"Это нанесло бы сильный ущерб российской экономике, но также привело бы к стремительной инфляции и рецессии в мировой экономике, и особенно в ЕС. Это экономическая версия гарантированного взаимного уничтожения, и поэтому она маловероятна", — пишут учёные.
Лайф напоминает, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют всё новые даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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